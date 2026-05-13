Αναζητά ευρωπαϊκά εργοστάσια η BYD – Σε συζητήσεις με τη Stellantis

Η BYD αναζητά τρόπους να εδραιώσει την παρουσία της στη Γηραιά Ήπειρο, βολιδοσκοπώντας την εξαγορά παραγωγικών μονάδων επί ευρωπαϊκού εδάφους.

Η BYD, φαίνεται ότι πλέον δεν αρκείται πλέον στις εξαγωγές αυτοκινήτων από την Κίνα στην Ευρώπη αλλά επιδιώκει να αποκτήσει δικό της βιομηχανικό αποτύπωμα σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Η εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον όμιλο Stellantis, αλλά και με άλλους παίκτες της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, στοχεύοντας στην απόκτηση εργοστασίων που αυτή τη στιγμή δεν αξιοποιούν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Σε συζητήσεις με τη Stellantis και όχι μόνο

Στο επίκεντρο αυτού του στρατηγικού ενδιαφέροντος βρίσκεται η Ιταλία, όπως αποκάλυψε η εκτελεστική αντιπρόεδρος της εταιρείας, Stella Li, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Financial Times Future of the Car» στο Λονδίνο. Η Li ήταν σαφής ως προς τις προθέσεις του κινεζικού κολοσσού: «Δεν συζητάμε μόνο με τη Stellantis, αλλά και με άλλες εταιρείες», ανέφερε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας πως «Ψάχνουμε για οποιοδήποτε διαθέσιμο εργοστάσιο στην Ευρώπη».

Η «βασίλισσα» της BYD στους 4Τ: Έτσι θα γίνουμε η Νο1 μάρκα στον κόσμο

Η Li ξεκαθάρισε, εντούτοις, ότι η προτίμηση της εταιρείας της γέρνει προς την αποκλειστική διαχείριση των εργοστασίων και όχι προς τη δημιουργία κοινοπραξιών.

Οι συγκυρίες οφελούν τη BYD

Αυτή η επιθετική πολιτική της BYD τροφοδοτείται από τον σκληρό «πόλεμο τιμών» που μαίνεται στην εγχώρια αγορά της Κίνας, αλλά και από τη στροφή των Ευρωπαίων καταναλωτών προς την ηλεκτροκίνηση, ειδικά μετά τις πρόσφατες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων.

Παράλληλα με την παραγωγική της ενδυνάμωση, η BYD προετοιμάζει, σύμφωνα με το Bloomberg, και το εμπορικό της «οπλοστάσιο», «στρατολογώντας» στελέχη από τον ανταγωνισμό για να λανσάρει την premium μάρκα Denza, η οποία αναμένεται να κάνει την εμφάνισή της στους δρόμους του Ηνωμένου Βασιλείου εντός του έτους.