Ανεβάζει ρυθμούς το εργοστάσιο παραγωγής της νέας Mercedes GLC

Το εργοστάσιο της Mercedes στη Βρέμη ανεβάζει ρυθμούς για να ανταποκριθεί στην υψηλή ζήτηση του κοινού για τη νέα GLC.

Η Mercedes επιταχύνει τον βηματισμό της προς τον πλήρη εξηλεκτρισμό, με το εργοστάσιο της Βρέμης να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της παγκόσμιας στρατηγικής της.

Μετά την παγκόσμια πρεμιέρα του Σεπτεμβρίου 2025, η γραμμή παραγωγής της ολοκαίνουργιας ηλεκτρικής GLC ανεβάζει κατακόρυφα στροφές, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του συγκεκριμένου εργοστασίου ως «κέντρο αριστείας».

Υψηλή η ζήτηση για την GLC

Η νέα ηλεκτρική GLC αποτελεί το βαρύ πυροβολικό της μεγαλύτερης προϊοντικής επίθεσης στην ιστορία της Mercedes. Όπως αναφέρει η μάρκα, τα πρώτα δείγματα από την αγορά είναι κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικά, καθώς μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους, η ζήτηση ξεπέρασε κάθε προηγούμενο ηλεκτρικό μοντέλο της.

Η επιτυχία της νέας ηλεκτρικής GLC δεν βασίζεται μόνο στον προηγμένο σχεδιασμό της, αλλά και στην πρωτοποριακή οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας. Στο Hall 9, τη μεγαλύτερη μονάδα του εργοστασίου της Βρέμης, επιτελείται ένα σημαντικό βιομηχανικό επίτευγμα, καθώς η νέα GLC κατασκευάζεται στην ίδια γραμμή παραγωγής με τις εκδόσεις εσωτερικής καύσης, τις υβριδικές, αλλά και την ηλεκτρική EQE.

Αυτή η δυναμική ευελιξία επιτρέπει στη Mercedes να προσαρμόζει ακαριαία τον όγκο παραγωγής ανάλογα με τη ζήτηση της αγοράς, προσφέροντας μια πλήρη γκάμα επιλογών στο σύστημα κίνησης.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Michael Schiebe, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Mercedes-Benz Group AG, η ενσωμάτωση ενός τόσο σύνθετου μοντέλου στην υπάρχουσα ροή εργασιών έγινε με απόλυτο επαγγελματισμό, χάρη στον συνεχή ψηφιακό μετασχηματισμό των εγκαταστάσεων. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Βρέμη ενισχύει τον ρόλο της ως κέντρο αριστείας, θέτοντας νέα πρότυπα στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία.

Το πρώτο εργοστάσιο που φιλοξένησε αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Το εργοστάσιο της Βρέμης κατέχει ηγετική θέση στην ηλεκτρική στρατηγική της μάρκας, καθώς ήδη από το 2019 αποτέλεσε την πρώτη μονάδα της Mercedes που ενέταξε πλήρως ηλεκτρικό όχημα, την EQC, σε γραμμή μαζικής παραγωγής. Με την προσθήκη της νέας ηλεκτρικής GLC, το εργοστάσιο παράγει πλέον το τρίτο του αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, καλύπτοντας όλο το φάσμα των σύγχρονων συστημάτων κίνησης.

Ο Michael Frieß, Διευθυντής του εργοστασίου, απέδωσε αυτή την επιτυχία κυρίως στον ανθρώπινο παράγοντα και την τεχνογνωσία που έχει συσσωρευτεί τα τελευταία χρόνια. Σημείωσε ότι τα plug-in υβριδικά και τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι του χαρτοφυλακίου της μονάδας, ενώ υπογράμμισε τη δέσμευση των εργαζομένων που ανταπεξέρχονται καθημερινά στις πιο σύνθετες τεχνικές προκλήσεις σε ένα περιβάλλον που λειτουργεί αδιάκοπα σε τρεις βάρδιες για πάνω από μία δεκαετία.