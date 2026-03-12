Αποκάλυψη για το ανανεωμένο Nissan X-Trail – Πότε φτάνει στην Ελλάδα

Το ανανεωμένο Nissan X-Trail ανεβαίνει επίπεδο στους τομείς της εμφάνισης, της άνεσης και της τεχνολογίας, συνεχίζοντας παράλληλα να προσφέρει οικονομικές μετακινήσεις, ενσωματώνοντας τη τεχνολογία e-Power.

Η Nissan παρουσίασε την ανανεωμένη έκδοση του X-Trail, ενός SUV που εδώ και 25 χρόνια αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά οικογενειακά SUV της ευρωπαϊκής αγοράς. Υιοθετεί φρέσκια σχεδίαση, η καμπίνα του είναι αναβαθμισμένη, προσφέρει προηγμένη συνδεσιμότητα και θα συνδυάζεται με υβριδικά σύνολα.

Το ανανεωμένο Nissan X-Trail θα είναι διαθέσιμο για παραγγελίες στην Ελλάδα από αρχές Απριλίου.

Οι αλλαγές σε εμφάνιση

Σε σχέση με πριν, το X-Trail έχει μεγαλύτερη μάσκα V-Motion που χαρίζει στο μοντέλο πιο επιβλητική παρουσία, νέους προφυλακτήρες, μαύρους καθρέπτες και μαύρες λεπτομέρειες σε προφυλακτήρες και θόλους και νέες ζάντες 19 ιντσών, ενώ πλέον η παλέτα χρωμάτων ενισχύεται με δύο νέες επιλογές Universal Blue και Baja Storm, που είναι διαθέσιμες και σε διχρωμία.

Νέα υλικά, περισσότερος εξοπλισμός

Η καμπίνα του X-Trail αναβαθμίζεται με νέα υλικά όπως πολυτελή δερμάτινη ταπετσαρία με τρισδιάστατο σχέδιο σε απόχρωση chestnut brown και υψηλής ποιότητας συνθετικό δέρμα, όπως και κεντρική κονσόλα με καφέ ξύλο.

Παρούσα είναι και πάλι η οθόνη infotainment 12,3 ιντσών, ενώ ο διαθέσιμος εξοπλισμός είναι πλούσιος περιλαμβάνοντας θερμαινόμενα εμπρός και πίσω καθίσματα, θερμαινόμενο τιμόνι, σύστημα τριζωνικού κλιματισμού, συρόµενα καθίσματα, premium ηχοσύστημα BOSE με 10 ηχεία και θερμαινόμενο παρμπρίζ.

Το τελευταίας γενιάς σύστημα infotainment NissanConnect φέρνει για πρώτη φορά το Google built-in στο X-Trail, προσφέροντας μια διαισθητική και πλήρως hands-free εμπειρία στην καμπίνα. Οι οδηγοί έχουν πρόσβαση σε φωνητικές εντολές μέσω Google Assistant, δυνατότητα λήψης εφαρμογών από το Play Store και ενημερώσεις καιρού – όλα χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν το κινητό τους.

Αναβαθμισμένο είναι επίσης το σύστημα 3D Around View Monitor 8 σημείων. Εξοπλισμένο με ευρυγώνιες εξωτερικές κάμερες, προσφέρει στον οδηγό τη δυνατότητα 3D περιφερειακής θέασης γύρω από το όχημα σε χαμηλές ταχύτητες, με λειτουργίες όπως η θέαση «αόρατου» καπό (Invisible Hood View) και η T-Junction view.

Η νέα λειτουργία 3D περιφερειακής θέασης επιτρέπει στον οδηγό να επιλέγει ανάμεσα σε οκτώ διαφορετικές γωνίες κάμερας γύρω από το αυτοκίνητο, διευκολύνοντας τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων που μπορεί να μην είναι ορατοί από τους καθρέφτες ή από μια μεμονωμένη κάμερα. Το σύστημα λειτουργεί αρμονικά με το σύστημα ανίχνευσης κινούμενων αντικειμένων, ειδοποιώντας τον οδηγό σε περίπτωση που εντοπίσει κίνηση κοντά στο όχημα κατά τη διάρκεια ελιγμών σε χαμηλές ταχύτητες.

Η λειτουργία «Invisible Hood View» χρησιμοποιεί εικόνες από την μπροστινή κάμερα για να δείξει τη θέση των μπροστινών τροχών, σαν το καπό να ήταν διαφανές. Αυτό την καθιστά ιδανική για την αποφυγή πεζοδρομίων, πετρών ή άλλων ανωμαλιών του δρόμου. Παράλληλα, η λειτουργία «T-Junction View» προσφέρει μια ευρεία εμπρόσθια προοπτική σε χαμηλές ταχύτητες, ενισχύοντας τη σιγουριά κατά την έξοδο από εξόδους ή διασταυρώσεις με περιορισμένη ορατότητα.

Αναβαθμίσεις έχουν γίνει και στο ProPILOT Assist που πλέον προσφέρει πιο ομαλές αντιδράσεις, βελτιωμένη αναγνώριση πινακίδων ταχύτητας, πιο ακριβή ανίχνευση σημάτων κυκλοφορίας, ομαλότερη πέδηση και επιτάχυνση, και πιο σταθερή διατήρηση λωρίδας, ειδικότερα σε στενές λωρίδες.

Υβριδικό με 204 και 213 ίππους

Το ανανεωμένο X-Trail θα γίνει διαθέσιμο με το αυτοφορτιζόμενο υβριδικό κινητήριο σύνολο e-POWER, την τεχνολογία της Nissan που ήδη έχουν εμπιστευτεί πάνω από 285.000 πελάτες σε όλη την Ευρώπη. Θα υπάρχουν δύο εκδόσεις, 204 και 213 ίππων, με τη δεύτερη να είναι τετρακίνητη. Η μέση εργοστασιακή κατανάλωση και στις δύο περιπτώσεις, εν αναμονή του τελικού ελέγχου, θα είναι 5,7 λτ./100 χλμ./ώρα.

Έκδοση N-Trek: Έτοιμη για περιπέτεια

Όσον αφορά την πιο περιπετειώδη έκδοση N-Trek, για πρώτη φορά υπάρχουν λεπτομέρειες σε magma red στον προφυλακτήρα και στις ραφές της ταπετσαρίας, καθώς και με μαύρα και «magma red» λογότυπα της Nissan στους τροχούς, το πίσω μέρος, τη γρίλια και το τιμόνι.

Τα αποκλειστικά σήματα N-Trek αναδεικνύουν ακόμα περισσότερο τη μοναδική ταυτότητα της έκδοσης, ενώ μια διακριτική «magma red» λεπτομέρεια, εμπνευσμένη από το όρος Φούτζι, κοσμεί το πορτμπαγκάζ.

Επιπλέον διαθέτει LED φωτιστικά σώματα, ζάντες ελαφρού κράματος N-Trek 19 ιντσών και μαύρες ράγες οροφής, ενώ η νέα ηλεκτρική πανοραμική ηλιοροφή πλημμυρίζει την καμπίνα με φυσικό φως.

Κατασκευασμένα από αδιάβροχο ύφασμα CellCloth, τα καθίσματα στο εσωτερικό χρησιμοποιούν ειδικά υλικά που απωθούν το νερό και παραμένουν στεγνά, προστατεύοντας την καμπίνα από φθορές. Η πρακτικότητα επεκτείνεται με την επένδυση στο χώρο αποσκευών και τα αδιάβροχα πατάκια από ανθεκτικό καουτσούκ.