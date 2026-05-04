Αποκάλυψη για το ανανεωμένο Kia XCeed

Το ανανεωμένο Kia XCeed υιοθετεί τη φιλοσοφία «Opposites United», γίνεται πιο μοντέρνο μέσα στην καμπίνα με δύο οθόνες 12,3 ιντσών και εξοπλίζεται με turbo κινητήρες βενζίνης και ήπια υβριδικά σύνολα.

Η Kia αποκάλυψε τις πρώτες επίσημες φωτογραφίες του ανανεωμένου XCeed, για το οποίο αναφέρει πως ενισχύει περαιτέρω το συνεχώς αναπτυσσόμενο και ποικιλόμορφο ευρωπαϊκό πορτοφόλιο της μάρκας στην Ευρώπη.

Το αυτοκίνητο θα παράγεται δίπλα στο Sportage και τα νέα EV4 και EV2 στο εργοστάσιο που διατηρούν οι Νοτιοκορεάτες στην πόλη Ζίλινα της Σλοβακίας από τα τέλη του μήνα.

Με νέα σχεδιαστική φιλοσοφία

Το ανανεωμένο XCeed αφήνει στην άκρη τον επιθετικό χαρακτήρα του προ-ανανέωσης μοντέλου και υιοθετεί τη σχεδιαστική γλώσσα «Opposites United» της φίρμας. Τα οριζόντια και πλατιά επιθετικά φωτιστικά σώματα και η «tiger» γρίλια δεν κοσμούν πλέον τον πρόβολο του αυτοκινήτου, ο οποίος πλέον έχει γίνει πιο φουτουριστικός και εναρμονίζεται πλήρως με τα υπόλοιπα SUV της Kia, παρουσιάζοντας σημαντικές ομοιότητες με τα ανανεωμένα Niro και Stonic.

Τα φώτα του είναι πλέον τοποθετημένα κάθετα, με τα DRLs να έχουν σχήμα C, ενώ πιο χαμηλά, η γρίλια του είναι ορθογώνια και ενσωματώνει πάνω της ένα πλαίσιο σε σατέν ασημί φινίρισμα που κάνει το αυτοκίνητο πιο επιβλητικό.

Στο πλάι, υπάρχουν νέες ζάντες αλουμινίου και το XCeed συνεχίζει να ξεχωρίζει χάρη στην coupe οροφή του, η οποία το διαφοροποιεί σε σχέση με τα περισσότερα SUV που διατηρεί η Kia στη γκάμα της.

Πίσω, υπάρχουν επίσης σημαντικές διαφορές. Το τελείωμα του παρμπρίζ πέφτει σε δύο νέα φωτιστικά σώματα που, αυτήν τη φορά, ενώνονται μεταξύ τους μέσω μιας λεπτής λωρίδας, ενώ πιο χαμηλά, ο προφυλακτήρας είναι καινούργιος.

Νέα εικόνα στο εσωτερικό

Νέο είναι και το τοπίο μέσα στην καμπίνα, αφού το ανανεωμένο XCeed είναι πλέον σημαντικά πιο μοντέρνο. Highlight είναι οι δύο οθόνες μεγέθους 12,3 ιντσών η καθεμιά, οι οποίες βρίσκονται δίπλα-δίπλα, με τη μία να λειτουργεί ως ψηφιακός πίνακας οργάνων και την άλλη να υποστηρίζει το σύστημα ψυχαγωγίας και ενημέρωσης του αυτοκινήτου.

Νέο σε σχεδίαση είναι επίσης το τιμόνι, ενώ σημαντικά διαφοροποιημένη είναι και η κεντρική κονσόλα. Οι δύο αεραγωγοί έχουν νέο σχήμα, ο έλεγχος του κλιματισμού γίνεται τώρα μέσω νέων πληκτρών ακριβώς από κάτω, ενώ πολλά μπουτόν είναι τοποθετημένα γύρω από τον επιλογέα, ανάμεσα στα δύο μπροστινά καθίσματα.

Σε βενζίνη και mild hybrid

Η Kia δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες σχετικά με τη φαρέτρα κινητήρων του ανανεωμένου XCeed, εντούτοις γνωστοποίησε πως αυτή θα περιλαμβάνει αποκλειστικά βενζινοκίνητες και ήπια υβριδικές επιλογές. Πιθανότατα, στην πρώτη περίπτωση, στο μηχανοστάσιο θα τοποθετηθεί ο γνωστός 1.600άρης turbo κινητήρας της μάρκας με ισχύ 150 ή 180 ίππους, ενώ η mild hybrid επιλογή θα αφορά τον υπερτροφοδοτούμενο 1.000άρη κινητήρα των 115 ίππων, σε συνδυασμό είτε με χειροκίνητο είτε με αυτόματο κιβώτιο.