Αποκαλυπτήρια για το νέο smart #2 – Ο διάδοχος του fortwo

Το μικροσκοπικό smart fortwo απέκτησε διάδοχο. Το όνομά του είναι smart #2, είναι αμιγώς ηλεκτρικό και υιοθετεί τα στοιχεία που έκαναν το fortwo διάσημο σε όλη την Ευρώπη.

H smart επιστρέφει στις ρίζες της. Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο η μάρκα παρουσίασε το Concept #2, ένα πρωτότυπο που προλογίζει την άφιξη του smart #2 μέσα στο 2026.

Το αυτοκίνητο μοιάζει σε μεγάλο βαθμό με το ηλεκτρικό fortwo που σταμάτησε να παράγεται το 2024. Όπως και οι προηγούμενες γενιές του, είναι δίθυρο, έχει κοντό καπό και οι τροχοί του είναι ακροβολισμένοι στις τέσσερις γωνίες του αμαξώματος, ωστόσο υιοθετεί κάποια μοναδικά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει.

Τέτοια είναι τα παιχνιδιάρικα LED φωτιστικά σώματα που συνδυάζονται με ψηφιακές επιγραφές χαμηλά στις δύο άκρες του μπροστινού προφυλακτήρα και στο κέντρο του πίσω, τα δερμάτινα λουράκια που αντικαθιστούν τις χειρολαβές πάνω στις πόρτες και οι χρυσές λεπτομέρειες που έχουν έντονη παρουσία στο μήκους 2,79 μέτρων αμάξωμα του νέου Concept #2.

Ηλεκτρικό με 300 χλμ. αυτονομία

Το smart #2 αναμένεται να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα Electric Compact Architecture (ECA) και θεωρείται σίγουρο πως θα είναι πισωκίνητο, προσφέροντας παρόμοια οδηγικά χαρακτηριστικά με τον προκάτοχό του. Η μάρκα δεν αποκάλυψε τις τεχνικές προδιαγραφές του, ωστόσο γνωστοποίησε πως η ηλεκτρική του αυτονομία θα είναι περίπου 300 χιλιόμετρα, δηλαδή διπλάσια από αυτή του προγόνου του.

Η μπαταρία του θα απαιτεί 20 λεπτά σύνδεσης με ταχυφορτιστή για να ανεφοδιαστεί από το 10 έως το 80% της χωρητικότητάς της, ενώ, έγινε γνωστό πως το αυτοκίνητο θα υποστηρίζει επίσης λειτουργίες V2L (Vehicle-to-Load).

Όσον αφορά την καμπίνα, η smart δεν έδωσε στη δημοσιότητα κάποια φωτογραφία ούτε αποκάλυψε κάτι συγκεκριμένο. Πληροφορίες αναφέρουν ωστόσο ότι ο διάδοχος του fortwo θα προσφέρει περισσότερους χώρους και ότι στο εσωτερικό του θα χρησιμοποιηθούν υψηλότερης ποιότητας υλικά.

Πότε κάνει ντεμπούτο η έκδοση παραγωγής

Δεδομένου ότι πρόκειται για ένα πρωτότυπο και όχι η έκδοση παραγωγής, είναι πιθανό κάποια φουτουριστικά στοιχεία να απουσιάζουν στην επίσημη παρουσίαση του smart #2, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού τον Οκτώβριο. Όταν λανσαριστεί, το νέο smart #2 θα αποτελέσει ένα από πιο μικρά σε μέγεθος μοντέλα του A-segment, αφού θα τοποθετείται χαμηλότερα, -όσον αφορά τις διαστάσεις- από μοντέλα όπως το Kia Picanto και το Fiat Pandina.