Άσκηση πυρόσβεσης πραγματοποιεί η Ολυμπία Οδός – Πότε και σε ποιο σημείο θα κλείσει

Το βράδυ της Τετάρτης 22 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί άσκηση πυρόσβεσης στις σήραγγες Δερβενίου, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική και με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

«Άσκηση Πυρόσβεσης Μεγάλης Κλίμακας» θα πραγματοποιηθεί στις σήραγγες Δερβενίου (κατεύθυνση προς Αθήνα), που βρίσκεται μεταξύ του κόμβου Δερβενίου (Χ.Θ. 140,4) και του κόμβου Λυκοποριάς (Χ.Θ. 132,0), το βράδυ της Τετάρτης 22 Απριλίου προς τα ξημερώματα της Πέμπτης 23 Απριλίου 2026.

Για την ασφάλεια των συμμετεχόντων στην Άσκηση και των διερχόμενων οδηγών, από τις 07:00 το πρωί της Τετάρτης 22.04.2026 έως το αργότερο τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης 23.04.2026 θα πραγματοποιηθεί τοπικός ολικός αποκλεισμός του αριστερού κλάδου του αυτοκινητοδρόμου (κατεύθυνση προς Αθήνα), με εξυπηρέτηση και των δύο κατευθύνσεων μεταξύ των Χ.Θ. 136,7 και Χ.Θ. 138,9 με αμφιδρόμηση του δεξιού κλάδου (κατεύθυνση προς Πάτρα) του αυτοκινητοδρόμου, όπως φαίνεται στο ακόλουθο διάγραμμα:

Η άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, της Ελληνικής Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ.