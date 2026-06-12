Αθήνα-Αρεόπολη: Τι θα πληρώσω σε διόδια και βενζίνη;

Η πανέμορφη Λακωνική Μάνη αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους καλοκαιρινούς προορισμούς για ολιγοήμερη απόδραση.

Πυργόσπιτα που υψώνονται με αρχοντικό τρόπο, πέτρινα σοκάκια, παραδοσιακές γεύσεις με κρυφή πρωταγωνίστρια την τραβηχτή και λίγο πιο δίπλα το Λιμένι, με τα κρυστάλλινα, γαλαζοπράσινα νερά, όπως και ο Μέζαπος, ένα ήσυχο ψαροχώρι σε ειδυλλιακή τοποθεσία.

Αυτές είναι μόλις λίγες από τις ξεχωριστές εμπειρίες που προσφέρει στον ταξιδιώτη η Αρεόπολη, για πολλούς ένας πίνακας ζωγραφικής, ένα «πέτρινο στολίδι» στο οποίο… χτυπά η ιδιαίτερη και ξεχωριστή Μανιάτικη καρδιά.

Με το καλοκαίρι να βρίσκεται για τα… καλά εδώ, τα καταλύματα της Αρεόπολης έχουν αρχίσει να γεμίζουν από κόσμο, κυρίως με επισκέπτες από την Αθήνα, όπου το ταξίδι με αφετηρία το Χίλτον διαρκεί κάτι περισσότερο από 3 ώρες και η απόσταση ανέρχεται σε περίπου 300 χλμ.

Το ταξίδι με ΙΧ ξεκινάει μέσω της Ολυμπίας Οδού και στη συνέχεια μέσω του αυτοκινητοδρόμου «Μορέας», με τους οδηγούς να κινούνται κυρίως σε σύγχρονους οδικούς άξονες, ξεκούραστα. Οι ταξιδιώτες θα συναντήσουν συνολικά 6 σταθμούς διοδίων στο «πήγαινε» και ισάριθμους στο «έλα», με το συνολικό κόστος να ανέρχεται σε 36,2 ευρώ.

Λιμένι, 4Τροχοί

Ελευσίνα: 2,50 ευρώ

Ισθμός: 2,10 ευρώ

Σπαθοβουνίου: 2,95 ευρώ

Νεστάνης: 2,80 ευρώ

Γέφυρας Μάναρη: 2,30 ευρώ

Πετρίνας: 3,45 ευρώ

Συνολικό κόστος διοδίων: 16,1 ευρώ

Αναφορικά με το κόστος των καυσίμων, αν υποθέσουμε ότι ταξιδεύομε με οικογενειακό αυτοκίνητο βενζίνης που θα καταναλώσει περίπου 7,0 λτ./100 χλμ. κάνοντας χρήση και κλιματισμού, για τη μετάβαση και την επιστροφή θα χρειαστούμε περίπου 84 ευρώ, με βάση τη σημερινή τιμή της 95άρας βενζίνης (2,001 ευρώ/λίτρο). Επομένως, ο λογαριασμός μαζί με τα διόδια θα ανέλθει σε περίπου 120 ευρώ.

Αντίστοιχα, αν το όχημά μου φέρει πετρελαιοκινητήρα, με κατανάλωση στο ταξίδι περίπου 5,5 λτ./100 χλμ., τότε θα χρειαστώ 58 ευρώ, υπολογίζοντας η τρέχουσα μέση τιμή του ντίζελ ανέρχεται σε 1,745 ευρώ/λίτρο. Σε αυτή την περίπτωση το ταξίδι των 600 χλμ. θα κοστίσει σε καύσιμο και διόδια 94 ευρώ.

Σημειώνεται ότι για τους λάτρεις των επαρχιακών δρόμων, αλλά και για όσους επιζητούν την ελάχιστη επιβάρυνση σε διόδια, μπορεί να επιλεχθεί ο δρόμος Τρίπολη-Σπάρτη.

Κάθε οδηγός, πριν το ταξίδι, καλό είναι να κάνει τεχνικό έλεγχο στο όχημά του και να ενημερώνεται για την κατάσταση του οδικού δικτύου και τις καιρικές συνθήκες.

Παράλληλα, είναι απαραίτητο να αποφεύγεται η κατανάλωση αλκοόλ πριν και κατά τη διάρκεια της οδήγησης, να μην υπερεκτιμώνται οι οδηγικές ικανότητες, και να τηρείται απαρέγκλιτα ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.