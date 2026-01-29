Αττική στο κόκκινο: Οι παρεμβάσεις που εξετάζονται για να «ανασάνουν» οι οδηγοί

Στελέχη της κυβέρνησης ψάχνουν να βρουν λύσεις για να βελτιωθεί το κυκλοφοριακό στους κύριους οδικούς άξονες της Αττικής.

Το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής, την οικονομία και την απλή καθημερινότητα των κατοίκων της. Με τις προβλέψεις να δείχνουν ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των μετακινήσεων τα επόμενα χρόνια, η ανάγκη για άμεσες και μακροπρόθεσμες λύσεις είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

Η κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας το μέγεθος του προβλήματος, εξετάζει πλέον ένα «πακέτο» παρεμβάσεων που περιλαμβάνει την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και την αναβάθμιση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Δεν προχωρά η απαγόρευση των βαρέων οχημάτων

Μία από τις πιο άμεσες και χαμηλού κόστους προτάσεις είναι η προώθηση της συνεπιβίβασης. Το σχέδιο προβλέπει κίνητρα για μεγάλες επιχειρήσεις, ώστε οι εργαζόμενοι να μετακινούνται οργανωμένα ανά δύο ή τρία άτομα με το ίδιο όχημα. Σε πόλεις του εξωτερικού, τέτοιου είδους πρακτικές έχουν μειώσει θεαματικά τον αριθμό των Ι.Χ. στις ώρες αιχμής. Αν εφαρμοστεί σωστά, θα μπορούσε να περιορίσει τον κυκλοφοριακό φόρτο χωρίς καμία νέα κατασκευή δρόμων.

Η λύση που εξετάστηκε αλλά τελικά δεν φαίνεται να προχωρά είναι η απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων τις πρωινές ώρες στον Κηφισό, καθώς το μέτρο θεωρείται δύσκολο στην εφαρμογή. Αντί αυτού, προκρίνεται η αξιοποίηση της παλαιάς εθνικής οδού Θηβών-Ελευσίνας, ώστε τα φορτηγά να εκτρέπονται εκτός του βασικού άξονα.

Έξυπνα φανάρια, κάμερες και drones

Η τεχνολογία μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι. Τα λεγόμενα «έξυπνα» συστήματα σηματοδότησης, που προσαρμόζουν την λειτουργία των φαναριών ανάλογα με την κυκλοφορία, έχουν ήδη αποδείξει την αξία τους σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Η εφαρμογή τους σε κομβικά σημεία της Αττικής, σύμφωνα με ειδικούς στον τομέα των μεταφορών, μπορεί να μειώσει σημαντικά τις καθυστερήσεις, ειδικά σε ώρες αιχμής.



Σημαντικό ρόλο στη μείωση του κυκλοφοριακού θα έχει η αστυνόμευση. Η τοποθέτηση εκατοντάδων καμερών σε διασταυρώσεις, σε συνδυασμό με ελέγχους από drones και δίκυκλα της Τροχαίας, στοχεύει κυρίως στη μείωση παραβάσεων αλλά και στην αλλαγή της οδηγικής κουλτούρας των Ελλήνων.

Δημόσιες συγκοινωνίες και έργα

Σημείο κλειδί θα είναι επίσης η αναβάθμιση των Μέσων Μαζική Μεταφοράς. Η αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων και η ολοκλήρωση της Γραμμής 4 του Μετρό αποτελούν βασικούς πυλώνες για τη μείωση της εξάρτησης από το αυτοκίνητο.

Στις συζητήσεις τίθεται επίσης η κατασκευή περισσότερων ποδηλατοδρόμων, ενώ υπό εξέταση βρίσκεται η λύση της υπογειοποίησης του Κηφισού, ένα έργο υψηλού κόστους που όμως θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τον οδικό χάρτη του λεκανοπεδίου.