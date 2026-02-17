Αττική Οδός: Τα σημεία που είναι κλειστή – Ποιοι δρόμοι επιβαρύνονται

Λόγω εργασιών στη σήραγγα Λιοσίων, το ρεύμα προς Αεροδρόμιο της Αττικής Οδού, από τον κόμβο Ασπροπύργου μέχρι τον κόμβο της Λεωφόρου Φυλής, θα παραμείνει κλειστό όλη την εβδομάδα.

Κλειστό θα παραμείνει έως και την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου τμήμα της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, από τον κόμβο Ασπροπύργου μέχρι τον κόμβο της Λεωφόρου Φυλής. Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει έντονα προβλήματα στην κυκλοφορία και μεγάλη ταλαιπωρία στους οδηγούς.

Οι προσωρινές ρυθμίσεις εφαρμόζονται λόγω κατεπείγουσας συντήρησης στη σήραγγα «Λιοσίων». Το κλειστό τμήμα αφορά την κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο και επηρεάζει περιοχές των Δήμων Μάνδρας-Ειδυλλίας, Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Φυλής. Οι είσοδοι προς την Αττική Οδό από την Ελευσίνα έως και την Περιφερειακή Αιγάλεω έχουν αποκλειστεί.

Ποιες διαδρομές προτείνονται

Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθήσουν συγκεκριμένες εναλλακτικές διαδρομές:

Όσοι κατευθύνονται προς το κέντρο της Αθήνας εκτρέπονται μέσω της Λεωφόρου Αθηνών.

Όσοι ταξιδεύουν προς Λαμία οδηγούνται επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών και στη συνέχεια στρίβουν στον Κηφισό, στο ύψος των ΚΤΕΛ.

Όσοι έχουν προορισμό το αεροδρόμιο ακολουθούν μεγαλύτερη διαδρομή: κινούνται στη Λεωφόρο Αθηνών, στρίβουν στον Κηφισό και εισέρχονται ξανά στην Αττική Οδό από τον κόμβο Μεταμόρφωσης.

Μεγάλη η συμφόρηση χθες – Τι ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., χθες, συνολικά 27.773 οχήματα αποκλείστηκαν από την Αττική Οδό και αναζήτησαν διέξοδο στη Λεωφόρο Αθηνών και στο οδικό δίκτυο Ασπροπύργου – Φυλής. Η συμφόρηση ξεκίνησε από το Χαϊδάρι και έφτασε μέχρι τον Ασπρόπυργο, δημιουργώντας ουρές χιλιομέτρων.

Ταυτόχρονα, από τα διόδια Φυλής προς Αεροδρόμιο εισήλθαν 12.775 οχήματα, αριθμός αυξημένος κατά 4.171 οχήματα σε σχέση με μια συνηθισμένη ημέρα, ενώ η επαναλειτουργία της εισόδου από τον άξονα Αθηνών – Κορίνθου, συνέβαλε σημαντικά στην αποσυμφόρηση, απορροφώντας 5.653 οχήματα.