Audi Quattro: Επιστροφή με V8 κινητήρα, τετρακίνηση και 600 ίππους

Την ίδεα να κατασκευάσει βήμα-βήμα ένα νέο Audi Quattro χρησιμοποιώντας μηχανικά μέρη του Audi RS 4 δεύτερης γενιάς και νέα πάνελ από χάλυβα και αλουμίνιο βάζει σε εφαρμογή η Audacious Automotive.

Το Audi Quattro είναι ένα από τα πιο εμβληματικά μοντέλα που κατασκεύασε ποτέ η premium γερμανική μάρκα. Παρουσιάστηκε το 1980 και ενώ, ο αρχικός στόχος ήταν η κατασκευή 400 αυτοκινήτων, λόγω της μεγάλης απήχησης που είχε το αυτοκίνητο, η παραγωγή σταμάτησε μετά από 11.452 κομμάτια.

Το Quattro ήταν το πρώτο GT ευρείας παραγωγής με μόνιμη τετρακίνηση, έγραψε τη δική του ιστορία στους αγώνες ράλλυ και ταυτίστηκε σε τέτοιο βαθμό με την κίνηση τους τέσσερις τροχούς, που η Audi αποφάσισε να δίνει την ονομασία quattro σε όλα τα τετρακίνητα μοντέλα της.

Βασισμένο σε ένα RS 4 γενιάς B7

Τώρα, η Audacious Automotive αποφάσισε να αναβιώσει το μοντέλο, παίρνοντας ως βάση ένα Audi RS 4 (B7) κατασκευής του 2006. Από το αυτοκίνητο κρατήθηκαν η ανάρτηση, ο κινητήρας και τα ηλεκτρονικά του, αλλά αφαιρέθηκαν όλα τα πάνελ του αμαξώματος. Στόχος είναι το νέο αυτοκίνητο που θα δημιουργηθεί να έχει αμάξωμα από χάλυβα και αλουμίνιο, ενώ στο μέλλον, οι υπεύθυνοι, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να κατασκευαστεί ένα Quattro χρησιμοποιώντας ανθρακονήματα.

Το βάρος του θα μειωθεί τουλάχιστον κατά 250 κιλά (σε σχέση με το RS 4), γεγονός που θα απογειώσει τις επιδόσεις του, ενώ όσον αφορά την εμφάνισή του, η σχεδίαση του μοντέλου θα είναι εμπνευσμένη από το S1 Quattro.

Με 600 ίππους και τετρακίνηση

Αν και το πρώτο Quattro είχε στο μηχανοστάσιό του έναν πεντακύλινδρο turbo κινητήρα, η Audacious αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τον V8 των 4,2 λίτρων του RS 4 δεύτερης γενιάς. Ο κινητήρας δεν θα παραμείνει σε εργοστασιακή μορφή αλλά θα αναβαθμιστεί, και μέσω ενός υπετροφοδότη, η ισχύς του αναμένεται να ξεπεράσει τους 600 ίππους.

Στην Audacious Automotive αναφέρουν ότι, σε αντίθεση με ό,τι πολλοί θα περίμεναν, δεν ήθελαν το νέο αυτοκίνητο να βασιστεί στο RS 3, καθώς: «δεν θα ήταν ούτε κατά διάνοια τόσο συναρπαστικό» γιατί, αφενός δεν ήθελαν να του δώσουν αυτόματο κιβώτιο και αφετέρου, γιατί θεωρούν ότι η πλατφόρμα του RS 3 είναι λιγότερο άκαμπτη από αυτή του RS 4 και παράλληλα ότι η ανάρτησή του δεν είναι το ίδιο καλή.

Σημαντικός παράγοντας ήταν επίσης ότι το RS 3 έχει τετρακίνηση Haldex, ενώ το RS 4 εξοπλίζεται με μόνιμη τετρακίνηση μέσω κεντρικού διαφορικού Torsen.

Σε τιμή supercar

Οι παραγγελίες για το Quattro της Audacious Automotive ξεκινούν από τα 400.000 ευρώ, όμως στην τιμή δεν περιλαμβάνονται ούτε οι φόροι ούτε το κόστος για να βρεθούν τα δύο αυτοκίνητα-δωρητές των απαραίτητων ανταλλακτικών.