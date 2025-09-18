Αυτά είναι τα νέα τεκμήρια για τα αυτοκίνητα – Ποια οχήματα βγαίνουν κερδισμένα (παραδείγματα)

Το νέο καθεστώς στα τεκμήρια διαβίωσης ανοίγει περαιτέρω τον δρόμο για την κατοχή αυτοκινήτων που αξιοποιούν την ηλεκτρική ενέργεια.

Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τεκμηρίων διαβίωσης από το 2026 για τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων τα οποία έχουν ταξινομηθεί μετά την 1η Νοεμβρίου του 2010, σε μια προσπάθεια του οικονομικού επιτελείου να μειώσει τα φορολογικά βάρη των πολιτών.

Ειδικότερα, για τα εν λόγω ΙΧ οι αντικειμενικές δαπάνες θα προσδιορίζονται βάσει των εκπομπών CO2 (κατ’ αναλογία με τα Τέλη Κυκλοφορίας) και όχι βάσει του κυβισμού τους, προσομοιάζοντας το ύψος των αντικειμενικών δαπανών που έχουν σήμερα τα αυτοκίνητα άνω των 10 ετών.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα υφίσταται μείωση του ποσού ανάλογα με την παλαιότητα: 30% για αυτοκίνητα 5-10 ετών και 50% για αυτοκίνητα άνω των 10 ετών.

Παράλληλα, για τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, ανεξαρτήτως χρονολογίας, με ΛΤΠΦ έως 50.000 ευρώ οι αντικειμενικές δαπάνες παραμένουν μηδενικές, ενώ για αμιγώς ηλεκτρικά με ΛΠΤΦ άνω των 50.000 ευρώ, υφίσταται μείωση από 4.000 ευρώ σε 2.000 ευρώ.

Σήμερα η κλίμακα διαμορφώνεται ως εξής

Η νέα κλίμακα

• 1–122 CΟ2: 20 ευρώ/γρ.

• 123–139 CΟ2: 30 ευρώ/γρ.

• 140–166 CΟ2: 45 ευρώ/γρ,

• >166 CΟ2: 60 ευρώ/γρ.

Μεγάλα κερδισμένα πέρα από τα ηλεκτρικά είναι τα υβριδικά αυτοκίνητα, καθώς ακόμα και αν φέρουν κινητήρα μεγάλου κυβισμού, η συνδρομή της ηλεκτρικής ενέργειας μειώνει τις εκπομπές CO2, συμπιέζοντας σημαντικά την αντικειμενική δαπάνη.

Ευκολότερη καθίσταται και η κατοχή δίλιτρου μοντέλου, μιας και οι σύγχρονες τεχνολογίες των νέων ΙΧ αποφέρουν μείωση στην κατανάλωση καυσίμου και επομένως περιορίζουν τις εκπομπές ρύπων.

Παραδείγματα

Ένα Toyota Corolla με υβριδικό κινητήρα 1.798 κ.εκ. και ισχύ 140 ίππων που έχει εκπομπές CΟ2 99 γρ./χλμ. με το υφιστάμενο καθεστώς έχει τεκμήριο 7.600 ευρώ, το οποίο μειώνεται στα 3.800 ευρώ αν είναι άνω των 10 ετών. Με το νέο καθεστώς η αντικειμενική δαπάνη μειώνεται σε 2.000 ευρώ. Η μείωση με το νέο καθεστώς αγγίζει το 73,7% συγκριτικά με τις υφιστάμενες αντικειμενικές δαπάνες για τα νέα ΙΧ.

Αντίστοιχα, ένα βενζινοκίνητο Audi Q2, στην έκδοση 35 TFSI με κινητήρα 1.499 κ.εκ. ισχύος 150 ίππων και με εκπομπές 135 γρ.CO2/χλμ. θα έχει τεκμήριο 2.390 ευρώ, έναντι 5.800 ευρώ που είναι το υφιστάμενο τεκμήριο για νέα ΙΧ και 2.900 ευρώ για τα άνω των 10 ετών.

Ένα MINI Cooper 1.490 κ.εκ., με βενζίνη και εκπομπές 114 γρ. CO2/χλμ., θα έχει τεκμήριο 2.120 ευρώ, από 5.800 ευρώ που ισχύει σήμερα για τα νέα ΙΧ και τα 2.900 ευρώ που αφορά τα 10ετίας.

Ακολουθεί η λίστα με παραδείγματα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Ως τεκμήριο διαβίωσης ορίζεται το ελάχιστο ετήσιο εισόδημα που απαιτείται για τη συντήρηση των περιουσιακών στοιχείων -κινητών και ακινήτων- καθώς και του ελάχιστου κόστους ετήσιας διαβίωσης.