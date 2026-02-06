Αυτή είναι η νέα κινεζική μάρκα που έρχεται στην Ευρώπη

Μια νέα κινεζική μάρκα, η Lepas, ετοιμάζεται να εισέλθει στην ευρωπαϊκή αγορά με δύο μοντέλα, προσφέροντας βενζινοκίνητες, plug-in υβριδικές και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις.

Μια νέα κινεζική μάρκα ετοιμάζεται να κάνει την είσοδό της στην ευρωπαϊκή αγορά μέσα στους επόμενους μήνες. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η Lepas, θυγατρική του ομίλου Chery, πρόκειται να λανσάρει πολύ σύντομα τα πρώτα της μοντέλα σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές χώρες. Ήδη έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία της σε Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο, με την επέκταση και σε άλλες αγορές να θεωρείται θέμα χρόνου.

Η ονομασία Lepas προκύπτει από τον συνδυασμό των λέξεων «λεοπάρδαλη», «άλμα» και «πάθος» και αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία της μάρκας, η οποία επικεντρώνεται στα αυτοκίνητα «νέας ενέργειας». Πρόκειται για έναν όρο που χρησιμοποιείται ευρέως στην Κίνα και περιλαμβάνει τόσο τα αμιγώς ηλεκτρικά όσο και τα plug-in υβριδικά μοντέλα.

Αρχή με δύο μοντέλα

Αν και η εταιρεία δεν έχει αποκαλύψει ακόμη αναλυτικές πληροφορίες για τη γκάμα της, πηγές αναφέρουν ότι τα πρώτα μοντέλα που θα εκπροσωπήσουν τη Lepas στην Ευρώπη θα είναι τα crossover L4 και L6. Τα δύο μοντέλα αναμένεται να διατίθενται με κινητήρες βενζίνης, καθώς και με επιλογές plug-in υβριδικών και αμιγώς ηλεκτρικών συνόλων. Αμφότερα θα βασίζονται στην πλατφόρμα T1X, την ίδια που χρησιμοποιούν τα Omoda 5 και Jaecoo 7.

Εσωτερικός ανταγωνισμός

Με τη Chery να διαθέτει ήδη ισχυρή παρουσία στην ευρωπαϊκή αγορά, τόσο μέσω των μοντέλων Tiggo 4, Tiggo 7 και Tiggo 9, όσο και μέσω των μαρκών Omoda και Jaecoo, ο κινεζικός όμιλος καλείται να διαχειριστεί τον κίνδυνο εσωτερικού ανταγωνισμού μεταξύ των μοντέλων του. Για να αποφευχθεί ο πιθανός «κανιβαλισμός», η Chery σκοπεύει να διαφοροποιήσει τη σχεδιαστική ταυτότητα κάθε μάρκας.

Συγκεκριμένα, τα μοντέλα Omoda και Jaecoo θα υιοθετούν πιο δυναμική και επιθετική σχεδίαση, ενώ η σειρά Tiggo θα υιοθετήσει σχήμα που θα έχει στόχο να προσελκύσει περισσότερους οικογενειάρχες. Η Lepas, από την πλευρά της, αναμένεται να τοποθετηθεί ανάμεσα σε αυτές τις δύο φιλοσοφίες, προσφέροντας μια πιο σύγχρονη προσέγγιση στην κατηγορία των crossover.