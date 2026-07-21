Αυτό είναι το μεγάλο λάθος που κάνουμε με το air condition του αυτοκινήτου

Οι υψηλές θερμοκρασίες ωθούν πολλούς οδηγούς στο να ρυθμίζουν το κλιματιστικό του αυτοκινήτου σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει καλύτερη ή πιο γρήγορη ψύξη.

Με τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν, αρκετοί οδηγοί, μπαίνοντας στο αυτοκίνητό τους, καταφεύγουν στη λύση της επιλογής πολύ χαμηλής θερμοκρασίας στο air condition, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα επιτύχουν γρηγορότερα την επιθυμητή άνεση.

Για να λειτουργήσει, ωστόσο, σωστά το κλιματιστικό, η θερμοκρασία στην καμπίνα δεν πρέπει να ρυθμίζεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Επιπλέον, η ρύθμιση του κλιματιστικού πρέπει να βρίσκεται σε συνάρτηση με το εξωτερικό περιβάλλον. Σε περίπτωση που έχουμε επιλέξει μια ιδιαίτερα χαμηλή θερμοκρασία και στη συνέχεια βγούμε σε έναν εξωτερικό χώρο με υπερβολική ζέστη, τότε ελλοχεύει ο κίνδυνος να υποστούμε θερμικό σοκ, το οποίο συνδέεται με πονοκεφάλους, ψύξεις, κρυώματα και αναπνευστικά προβλήματα.

Ο γενικός κανόνας αναφέρει ότι η διαφορά ανάμεσα στην εσωτερική και την εξωτερική θερμοκρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 10°C έως 12°C. Αν, για παράδειγμα, έξω η θερμοκρασία είναι 36°C , η ρύθμιση του κλιματιστικού στους 24°C είναι υπεραρκετή για να νιώσουμε δροσιά.

Επιπροσθέτως, η ρύθμιση του κλιματιστικού σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία (π.χ. 16-18°C) αναγκάζει το σύστημα να λειτουργεί εντατικά, αυξάνοντας την κατανάλωση ενέργειας. Σημειώνεται, επίσης, ότι η ρύθμιση του air condition σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει υπερφόρτωση του συστήματος, οδηγώντας σε ταχύτερη φθορά εξαρτημάτων, όπως ο συμπιεστής. Η σωστή θερμοκρασία συμβάλλει στη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του συστήματος.

Γενικές συμβουλές για τη ρύθμιση του κλιματιστικού

Για να λειτουργεί το κλιματιστικό όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, είναι καλό να ακολουθούμε μερικούς απλούς κανόνες