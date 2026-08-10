Διαρροή: Αυτό είναι το νέο smart #2

Οι πρώτες ανεπίσημες εικόνες του νέου smart #2 διέρρευσαν και δείχνουν ότι το μοντέλο παραγωγής θα έχει πολλά κοινά χαρακτηριστά τόσο με το πρωτότυπο όσο και με το fortwo τελευταίας γενιάς.

Οι πρώτες εικόνες του smart #2, του αυτοκινήτου που θα αποτελέσει τον διάδοχο του fortwo, κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Προέρχονται από το Υπουργείο Βιομηχανίας και Πληροφορικής της Κίνας και μαρτυρούν πως το αυτοκίνητο παραγωγής θα παραμείνει εντυπωσιακά πιστό με το Concept #2, κάτι που άλλωστε ήταν αναμενόμενο μετά και τις προηγούμενες φωτογραφίες teaser που αποκάλυψε η ίδια η μάρκα.

Τι αλλάζει σε σχεδίαση

Οι πληροφορίες από την Κίνα κάνουν λόγο πως οι διαστάσεις του smart #2 παραγωγής θα είναι 2.751 χιλιοστά μήκος, 1.669 χιλιοστά πλάτος και 1.555 χιλιοστά ύψος, αναλογίες που το καθιστούν μικρότερο από το νέο Renault Twingo και παράλληλα ελαφρώς ψηλότερο.

Όσον αφορά την εξωτερική σχεδίαση, τα φωτιστικά σώματα, ενώ κινούνται στην ίδια σχεδιαστική λογική, είναι αρκετά λιγότερο περίτεχνα, τα ψηφιακά πάνελ δεν υπάρχουν πλέον στον πρόβολο του αυτοκινήτου, ενώ στο πλάι, οι χειρολαβές έχουν συμβατική σχεδίαση και οι τροχοί είναι σαφώς μικρότεροι (πιθανότατα 15 ή 16 ιντσών) και πιο… γήινοι.

Συνολικά, το smart #2 αποφεύγει τις ακρότητες και παράληλλα διατηρεί πολλά από τα στοιχεία που το έκαναν γνωστό σε ολόκληρη την Ευρώπη: οι τροχοί του είναι τοποθετημένοι στις τέσσερις γωνίες, έχει τα φουσκωμένα φτερά που χαρακτήριζαν το μοντέλο της προηγούμενης γενιάς και οι διαστάσεις του θα το κάνουν και πάλι, το μικρότερο μοντέλο της αγοράς.

Πάγκος αντί για καθίσματα

Το smart #2 θα είναι αποκλειστικά αμιγώς ηλεκτρικό. Θα εφοδιάζεται με μια μπαταρία υψηλής τάσης ενεργειακής χωρητικότητας 35,7 kWh, η οποία θα εξασφαλίζει αυτονομία 300 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το πρότυπο WLTP.

Χάρη στην εξελιγμένη αρχιτεκτονική διαχείρισης ενέργειας, το μοντέλο θα υποστηρίζει ταχεία φόρτιση συνεχούς ρεύματος (DC), επιτρέποντας την αναπλήρωση της μπαταρίας από το 10% στο 80% σε λιγότερο από 20 λεπτά. Παράλληλα, το αυτοκίνητο θα προσφέρει λειτουργικότητα V2L (Vehicle-to-Load), δίνοντας τη δυνατότητα τροφοδοσίας εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών.

Πότε κάνει ντεμπούτο

Η επίσημη παγκόσμια αποκάλυψη του smart #2 θα πραγματοποιηθεί στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού τον Οκτώβριο, σηματοδοτώντας την επιστροφή του απόλυτου εργαλείου πόλης στη σύγχρονη, αμιγώς ηλεκτρική εποχή. Πρόθεση της μάρκας είναι το κόστος αγοράς να μην ξεπερνά τα 20.000 ευρώ (χωρίς επιδότηση).