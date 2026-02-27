Αυτοκίνητο-φάντασμα σε τιμή ευκαιρίας: Συναγερμός από τη VW

Επιτήδειοι δημιουργούν ρεαλιστικές ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας το όνομα της VW για να πουλήσουν αυτοκίνητα που δεν υπάρχουν.

Η VW εξέδωσε επίσημη προειδοποίηση προς τους καταναλωτές στη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία σχετικά με απάτες που αφορούν ψεύτικες ιστοσελίδες πώλησης μεταχειρισμένων οχημάτων.

Οι ιστοσελίδες αυτές εμφανίζονται ως επίσημες, φέρουν την εταιρική ταυτότητα της μάρκας και προσφέρουν αυτοκίνητα σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, με στόχο να προσελκύσουν ανυποψίαστους αγοραστές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα δήθεν μεταχειρισμένα διατίθενται σε δελεαστικές τιμές, ώστε να οι αγοραστές να προχωρήσουν γρήγορα σε πληρωμές για αυτοκίνητα που στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν. Οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν ψεύτικες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικούς αριθμούς και τραπεζικά στοιχεία, ώστε να εξαπατήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους.

Οδηγίες προς τους καταναλωτές

Η εταιρεία καλεί όσους έχουν χάσει τα χρήματά τους να απευθυνθούν άμεσα στις τοπικές αρχές. Επισημαίνει ότι πρόκειται για οργανωμένες προσπάθειες εξαπάτησης που εκμεταλλεύονται την αναγνωρισιμότητα του εμπορικού σήματος της μάρκας για να ενισχύσουν την πειστικότητα των ψεύτικων ιστοσελίδων.

Παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν. Πριν από περίπου έναν χρόνο, στην πολιτεία του Ουισκόνσιν των ΗΠΑ, εκδόθηκε αντίστοιχη προειδοποίηση για ψεύτικες ιστοσελίδες πώλησης μεταχειρισμένων, οι οποίες χρησιμοποιούσαν γνωστά εμπορικά σήματα και φωτογραφίες πραγματικών αντιπροσωπειών ώστε να φαίνονται νόμιμες.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Volkswagen προειδοποιεί για παρόμοιες πρακτικές. Στα μέσα του 2025 είχε εκδώσει παρόμοια ανακοίνωση, ενώ ανάλογες προειδοποιήσεις είχαν ανακοινώει και άλλοι κατασκευαστές, όπως η Mercedes και η Audi.