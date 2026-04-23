Αυτοκινούμενα τροχόσπιτα: Η παρέμβαση που τα κάνει ξανά ευπρόσδεκτα στην Ελλάδα

Το νέο ερμηνευτικό πλαίσιο βάζει τέλος στις παρερμηνείες και επαναφέρει τη χώρα στον χάρτη του περιοδεύοντος τουρισμού.

Από 50.000 που ήταν τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα που επισκέφθηκαν τη χώρα μας το 2024, την περασμένη χρονιά έφθασαν μόλις τις 5.000. Η δραματική αυτή πτώση δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσμα ενός θολού και αντιφατικού θεσμικού πλαισίου που δημιούργησε ανασφάλεια στους ταξιδιώτες και αρνητική εικόνα για τη χώρα στο εξωτερικό.

Ένας σημαντικός τομέας του τουρισμού βρέθηκε ξαφνικά σε κρίση, με τις επιπτώσεις να γίνονται αισθητές τόσο στις τοπικές οικονομίες όσο και στη συνολική τουριστική κίνηση.

Η τρικλοποδιά που έβαλε ο τουριστικός νόμος του 2025

Η βασική αιτία της αναταραχής εντοπίζεται στον τουριστικό νόμο του 2025, ο οποίος επιχειρούσε να βάλει φρένο σε φαινόμενα ανεξέλεγκτης κατασκήνωσης. Ωστόσο, η εφαρμογή του οδήγησε σε υπερβολικά αυστηρές ερμηνείες, φτάνοντας στο σημείο να αντιμετωπίζεται η απλή στάθμευση ενός αυτοκινούμενου ως παράβαση. Το αποτέλεσμα ήταν πρόστιμα, εντάσεις και μια γενικευμένη αίσθηση ότι τα αυτοκινούμενα δεν είναι πλέον ευπρόσδεκτα στην Ελλάδα.

Η κατάσταση άρχισε να εξομαλύνεται με την εισαγωγή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), ο οποίος έθεσε πιο σαφείς κανόνες. Τα αυτοκινούμενα έως 7,5 μέτρα εξισώθηκαν ουσιαστικά με τα επιβατικά οχήματα ως προς τη στάθμευση εντός πόλεων, ενώ για τα μεγαλύτερα διατηρήθηκε το όριο των 24 ωρών. Παράλληλα, εκτός κατοικημένων περιοχών επιτράπηκε η στάθμευση σε κατάλληλα σημεία, εφόσον δεν παραβιάζεται κάποια σχετική σήμανση.

Παρότι το νέο πλαίσιο κινήθηκε προς τη σωστή κατεύθυνση, η σύγχυση δεν εξαφανίστηκε αμέσως. Οι διαφορετικές ερμηνείες από τις τοπικές αρχές συνέχισαν να δημιουργούν προβλήματα στην πράξη, με αποτέλεσμα να απαιτείται περαιτέρω διευκρίνιση.

Τι άλλαξε η παρέμβαση της ΕΛ.ΑΣ

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη φάση έπαιξε η πρόσφατη παρέμβαση της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία ξεκαθάρισε ότι υπερισχύει το άρθρο 38 του ΚΟΚ και συνεπώς, η στάθμευση, υπό τις προϋποθέσεις του ΚΟΚ, είναι απολύτως νόμιμη. Το πιο σημαντικό στοιχείο, όμως, ήταν η σαφής διάκριση μεταξύ στάθμευσης και κατασκήνωσης. Ένα αυτοκινούμενο που παραμένει απλώς σταθμευμένο, χωρίς εξωτερικό εξοπλισμό ή ανάπτυξη δραστηριοτήτων, δεν θεωρείται ότι κατασκηνώνει.

Η διευκρίνιση αυτή αποκαθιστά μια βασική ισορροπία και φέρνει τη χώρα πιο κοντά στις ευρωπαϊκές πρακτικές, όπου ο συγκεκριμένος τρόπος ταξιδιού αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του τουριστικού προϊόντος. Ταυτόχρονα, στέλνει ένα μήνυμα επαναπροσέγγισης προς μια κατηγορία επισκεπτών που είχε ουσιαστικά απομακρυνθεί.

Με πληροφορίες από την Καθημερινή