Αύξηση πωλήσεων 10% για την Citroen παγκοσμίως – Ποια η πορεία της στην Ελλάδα

H Citroen καταγράφει εξαιρετικές επιδόσεις κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, με ισχυρή ανάπτυξη σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και ιδιαίτερα θετική πορεία στην ελληνική αγορά.

Η Citroen μπαίνει στο 2026 με έντονα ανοδική πορεία, επιβεβαιώνοντας ότι επανέρχεται σε φάση ανάπτυξης, τόσο διεθνώς όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά. Στο πρώτο τρίμηνο της χρονιάς, οι παγκόσμιες πωλήσεις έφτασαν τις 190.000 μονάδες, καταγράφοντας αύξηση 10%. Στην Ευρώπη, οι επιδόσεις ήταν ακόμη πιο ισχυρές, με άνοδο 12,3% και μερίδιο αγοράς 3,5%, ενισχυμένο κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες.

Αυτή η θετική εξέλιξη στηρίζεται σε μια πλήρως ανανεωμένη προϊοντική γκάμα, αλλά και σε μια ξεκάθαρη και συνεπή στρατηγική, που δίνει έμφαση σε οικονομικές, απλές και ουσιαστικές λύσεις μετακίνησης για τους πελάτες σε όλο τον κόσμο.

Στο επίκεντρο το νέο Citroen C3

Στο επίκεντρο αυτής της επιτυχίας βρίσκεται το νέο C3, το οποίο έχει καθιερωθεί ως ένα πραγματικό σημείο αναφοράς στην κατηγορία του. Συνδυάζοντας προσιτότητα, άνεση και πολυενεργειακές επιλογές, συμβάλλει καθοριστικά στον εκδημοκρατισμό της ηλεκτρικής μετακίνησης. Οι επιδόσεις του σε ευρωπαϊκό επίπεδο επιβεβαιώνουν την εμπορική του απήχηση, με τις ηλεκτρικές εκδόσεις να αντιπροσωπεύουν ήδη το 32% των πωλήσεών του:

– Πρώτο σε πωλήσεις στην Ελλάδα ανεξαρτήτως κατηγορίας με 1.697 μονάδες

– Πρώτο στην κατηγορία B-Hatch BEV στην Ιταλία

– Νο2 στην κατηγορία B-Hatch στην Ιταλία

– Νο2 στην κατηγορία B-Hatch BEV στην Ισπανία

Παράλληλα, το C3 Aircross ξεχωρίζει στην κατηγορία του χάρη στην διάταξη έως και επτά θέσεων, και στην ανταγωνιστική του τιμή. Η επιτυχία του αποτυπώνεται στις 50.000 πωλήσεις το 2025, στη σημαντική αύξηση παραγγελιών κατά 57% στις αρχές του 2026, στο 27% μερίδιο των ηλεκτρικών εκδόσεων, καθώς και στη διάκριση «Best Users’ Car of Europe 2026» από τον θεσμό AUTOBEST.



Στην κατηγορία C, το C4 ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της Citroen. Καταγράφει εντυπωσιακή ανάπτυξη, ιδιαίτερα στη Γαλλία όπου οι ταξινομήσεις αυξήθηκαν κατά 55%. Ισχυρή είναι και η παρουσία του στην Ευρώπη, με κορυφαίες επιδόσεις σε Ισπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα όπου υπερδιπλασίασε τις πωλήσεις του και κατέλαβε την τρίτη θέση στην κατηγορία C σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

Τέλος, το νέο C5 Aircross αποτελεί το επόμενο βήμα στην προϊοντική και εξηλεκτρισμένη στρατηγική της Citroen. Η αρχική ανταπόκριση της αγοράς είναι ιδιαίτερα θετική, με αύξηση 60% στις παραγγελίες και 40% στις ταξινομήσεις.

Ισχυρή θέση στα ελαφρά επαγγελματικά και στη μικροκινητικότητα

Η Citroen συνεχίζει να διατηρεί ισχυρή θέση στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, που αποτελούν βασικό πυλώνα της συνολικής της απόδοσης. Το εμβληματικό Berlingo, που φέτος γιορτάζει 30 χρόνια παρουσίας, παραμένει σημείο αναφοράς στην κατηγορία του, διατηρώντας ηγετικές θέσεις σε αγορές όπως η Γαλλία, η Ιρλανδία και η Σλοβακία, ενώ κατατάσσεται στη 2η θέση στη Σλοβενία και στην 3η θέση σε Βέλγιο και Νορβηγία.

Αντίστοιχα ισχυρή είναι και η παρουσία της μάρκας στην ελληνική αγορά, όπου η Citroen κατακτά την πρώτη θέση στην κατηγορία των κλειστών van – δηλαδή στις κατηγορίες όπου δραστηριοποιείται – ενώ παράλληλα κυριαρχεί στα PC Van με το νέο C3 Van και Small Van με το δημοφιλές Berlingo Van».

Παράλληλα, η Citroen διατηρεί ηγετική θέση στη μικροκινητικότητα με το Ami. Ως πρωτοπόρος στην κατηγορία του στην Ευρώπη, επιβεβαιώνει τη δυναμική του, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την επιτυχία της περιορισμένης έκδοσης Ami Dark Side (400 παραγγελίες μηνιαίως). Η επικείμενη διάθεσή του μέσω του δικτύου διανομής αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την εγγύτητα με τον πελάτη και να στηρίξει τη μελλοντική του ανάπτυξη.