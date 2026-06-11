Black Package: Ακόμη πιο σπορ εμφάνιση για 3 μοντέλα της BMW

Το προαιρετικό Black Package προσθέτει δόσεις δυναμισμού σε μερικά από τα κορυφαία μοντέλα της BMW.

Ένα νέο προαιρετικό Black Package που χαρίζει στις κορυφαίες εκδόσεις της Σειράς 3, της Σειράς 4 Gran Coupé και της i4 Gran Coupé ακόμη πιο σπορ εμφάνιση κάνει διαθέσιμο η BMW, αποκλειστικά σε συνδυασμό με το πακέτο M Sport Pro, το οποίο περιλαμβάνει φρένα M Sport με κόκκινες δαγκάνες.

Ανθρακονημάτινες πινελιές

Στο εσωτερικό, το Black Package προσθέτει εντυπωσιακές πινελιές με λεπτομέρειες από ανθρακονήματα εμπνευσμένες από τον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Εκτός από τις επενδύσεις M Carbon Fibre, το δερμάτινο τιμόνι M με διακοσμητικά στοιχεία από carbon αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τον σπορ χαρακτήρα του αυτοκινήτου.

Μαύρα διακριτικά και μαύρες ζάντες 19 ιντσών

Στο εξωτερικό, το Black Package περιλαμβάνει αποκλειστικά μαύρα διακριτικά στο πίσω μέρος και στα πλαϊνά, καθώς και μαύρες ζάντες ελαφρού κράματος M 19 ιντσών. Η BMW M340i xDrive Sedan, όπως και η BMW M340i xDrive Touring εξοπλίζονται με ζάντες ελαφρού κράματος M 19 ιντσών σχεδίασης Double-spoke 995 M σε απόχρωση Jet Black και μικτά ελαστικά. Για το Black Package διατίθενται επίσης προαιρετικά επιπλέον σχέδια ζαντών ελαφρού κράματος M και σπορ ελαστικά.

Η BMW M440i xDrive Gran Coupé και η BMW i4 M60 xDrive Gran Coupé διαθέτουν ένα πρόσθετο μαύρο διακριτικό στη χαρακτηριστική μάσκα «νεφρών» της BMW. Για αμφότερα τα μοντέλα, το Black Package περιλαμβάνει ζάντες ελαφρού κράματος M 19 ιντσών σχεδίασης Double-spoke 861 M σε απόχρωση Jet Black με μικτά ελαστικά.

Οι συγκεκριμένες ζάντες BMW M θα διατίθενται πλέον προαιρετικά και για όλα τα μοντέλα M Performance των BMW Σειρά 4 Coupé, BMW Σειρά 4 Cabrio και BMW Σειρά 4 Gran Coupé, ενώ θα μπορούν να συνδυαστούν με σπορ ελαστικά.