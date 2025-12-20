BYD Dolphin G: To Dolphin γίνεται plug-in υβριδικό

Μετά το Atto 2, η BYD σχεδιάζει να προσφέρει plug-in υβριδικό σύνολο και στο Dolphin, τον εκπρόσωπό της στο C-segment. Με αυτή την κίνηση, η μάρκα καινοτομεί, καθώς η συγκεκριμένη τεχνολογία συναντάται συνήθως σε μεγαλύτερα οχήματα.

Μια νέα προσθήκη προετοιμάζει η BYD για τη γκάμα της, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία ετοιμάζεται να διαθέσει το Dolphin και σε plug-in υβριδική έκδοση.

Το νέο μοντέλο θα ονομάζεται Dolphin G και θα αποτελέσει το πρώτο αυτοκίνητο της κινεζικής μάρκας που σχεδιάστηκε με επίκεντρο τις ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς. «Δεν υπάρχει αγορά στην Κίνα για plug-in υβριδικά hatchback», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά η αντιπρόεδρος της BYD, Stella Li.

Με το σύνολο του BYD Atto 2 DM-i

Αν και δεν έχουν γίνει γνωστά τα τεχνικά χαρακτηριστικά που θα έχει το Dolphin G, θεωρείται σίγουρο πως θα δανειστεί το σύστημα του Atto 2 DM-i που παρουσιάστηκε πρόσφατα.

Αυτό σημαίνει πως το κινητήριο σύνολο θα αποτελείται από έναν βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων, δύο ηλεκτροκινητήρες με ενσωματωμένη μονάδα διαχείρισης και μια μπαταρία 7,8 ή 18 kWh που θα προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία 40 ή 90 χιλιομέτρων αντίστοιχα, με τη συνολική εμβέλεια να ξεπερνά τα 1.000 χλμ. στη δεύτερη περίπτωση.

Αξίζει να σημειωθεί πως, επειδή το Dolphin είναι μικρότερο και ελαφρύτερο από το BYD Atto 2, είναι πιθανό η ηλεκτρική του αυτονομία να είναι ελαφρώς μεγαλύτερη.

Παραγωγή στην Ευρώπη

Το Dolphin G αναμένεται πως θα ξεκινήσει να παράγεται στο νέο της εργοστάσιο της BYD στην Ουγγαρία το επόμενο έτος μαζί με το Dophin Surf και το Atto 2.