Ποια μάρκα πούλησε τα περισσότερα ηλεκτρικά στην Ελλάδα το 2025;

Η BYD επιβεβαιώνει τη δυναμική της παρουσία στην ελληνική αγορά, κατακτώντας την πρώτη θέση στις πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων για το 2025.

Η BYD ηγείται της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα, καταγράφοντας 1.825 ταξινομήσεις και κατακτώντας πάνω από το ένα πέμπτο της αγοράς (με συνολικό μερίδιο αγοράς 20,5%).

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το μερίδιο της BYD στη λιανική αγορά (retail) άγγιξε το 31,2%, αποτυπώνοντας την εμπιστοσύνη των ιδιωτών πελατών στη μάρκα.

Παράλληλα, η μάρκα ενισχύει σταθερά τη θέση της και στα plug-in υβριδικά (PHEV), επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της σε όλες τις μορφές εξηλεκτρισμού με εξωτερική παροχή ενέργειας.

Σε σχέση με το 2024, οι συνολικές πωλήσεις της BYD (EV & PHEV) αυξήθηκαν κατά 52,2%, φτάνοντας τις 2.402 μονάδες.

Tα BYD που ξεχώρισαν το 2025

Το 2025 σηματοδοτεί μια εξαιρετικά επιτυχημένη χρονιά για την BYD στην ελληνική αγορά, με το Dolphin να αναδεικνύεται Νο1 ηλεκτρικό αυτοκίνητο συνολικά, καταγράφοντας 722 πωλήσεις και μερίδιο αγοράς 8,1%, ενώ στην κατηγορία των ηλεκτρικών C-hatchback κυριάρχησε με εντυπωσιακό μερίδιο 76,9%. Παράλληλα, το Atto 3 κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την πρώτη θέση στα ηλεκτρικά C-SUV, με 458 ταξινομήσεις και μερίδιο 27,3%, αποτελώντας σημείο αναφοράς στην κατηγορία.

Στα ηλεκτρικά B-hatchback, το Dolphin Surf, που έχει αναδειχθεί World Urban Car of the Year, βρέθηκε στην κορυφή με 285 πωλήσεις και μερίδιο 47,5%.

Ιδιαίτερη δυναμική παρουσία κατέγραψε και το Seal U DM-i, το οποίο αναδείχθηκε πρώτο σε πωλήσεις plug-in υβριδικών οχημάτων στη λιανική, ανεξαρτήτως κατηγορίας, με 577 συνολικές ταξινομήσεις. Η γκάμα Super Hybrid DM θα ενισχυθεί περαιτέρω μέσα στη χρονιά με την προσθήκη του σεντάν Seal 5 DM-i, ενώ σύντομα αναμένονται και δύο νέα SUV, τα Atto 2 DM-i και Sealion 5 DM-i, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο την παρουσία της μάρκας στα PHEV.

Οι προοπτικές της BYD για το 2026

Ο Όμιλος Σφακιανάκη συνεχίζει να προσφέρει σημαντικά κίνητρα για όποιον επιθυμεί να αποκτήσει ένα μοντέλο BYD. Κατ’ αρχάς, προσφέρει το “Electric Bonus” για όλα τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της BYD. Το συνολικό όφελος μπορεί να φτάσει έως και τα 13.500 ευρώ (αφορά το μοντέλο BYD SEAL U συμπεριλαμβανομένης της επιδότησης από το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» και του οφέλους από την απόσυρση παλαιού αυτοκινήτου).

Επίσης, το δίκτυο συνεργατών της BYD αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς σε όλη τη χώρα, αριθμώντας ήδη 18 σημεία παρουσίας στην Ελλάδα. Παράλληλα, το after sales δίκτυο ενισχύεται πανελλαδικά, με εξειδικευμένους συμβούλους service και τεχνικούς, εκπαιδευμένους ώστε να διασφαλίζουν τη σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία των οχημάτων. Σε αυτό συμβάλλει και η επάρκεια ανταλλακτικών, η οποία εξασφαλίζει ότι κάθε επισκευή ή συντήρηση πραγματοποιείται γρήγορα και αποτελεσματικά.

Διευρυμένη εγγύηση

Σε επίπεδο εγγύησης, η BYD επεκτείνει το όριο χιλιομέτρων για την Blade Battery στα 250.000 χλμ., διατηρώντας τη διάρκεια κάλυψης στα οκτώ έτη και την ελάχιστη εγγυημένη Κατάσταση Υγείας (SOH) στο 70%. Η συγκεκριμένη κίνηση αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη της εταιρείας στη μπαταρία της.

Η αναβάθμιση ισχύει τόσο για τα νέα όσο και για όλα τα μοντέλα BYD που βρίσκονται σε κυκλοφορία, με τους υφιστάμενους ιδιοκτήτες EV ή Super Hybrid DM στην Ελλάδα να επωφελούνται αυτόματα από τη διευρυμένη κάλυψη.