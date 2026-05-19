BYD: «Στόχος μας να θεωρούμαστε ευρωπαϊκή μάρκα»

H BYD σχεδιάζει να λανσάρει στην ευρωπαϊκή αγορά μια σειρά από νέα μοντέλα που θα είναι σχεδιασμένα ειδικά για τις ανάγκες των Ευρωπαίων. Η αρχή θα γίνει με το Dolphin G, την plug-in έκδοση του Dolphin.

Η BYD αλλάζει ταχύτητα στην ευρωπαϊκή της στρατηγική. Η κινεζική μάρκα ανακοίνωσε την έναρξη μιας νέας εποχής, κατά την οποία θα λανσάρει μια ολόκληρη γκάμα αυτοκινήτων που έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της Γηραιάς Ηπείρου.

Η αρχή θα γίνει τον επόμενο μήνα με το Dolphin G, ένα plug-in υβριδικό αυτοκίνητο που υπόσχεται να φέρει νέα δεδομένα στη κατηγορία του C-segment.

Αν και δεν έχουν γίνει γνωστά τα τεχνικά χαρακτηριστικά που θα έχει το Dolphin G, θεωρείται σίγουρο ότι θα δανειστεί το σύστημα του Atto 2 DM-i που παρουσιάστηκε πρόσφατα.

Αυτό σημαίνει πως το κινητήριο σύνολο θα αποτελείται από έναν βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων, δύο ηλεκτροκινητήρες με ενσωματωμένη μονάδα διαχείρισης και μια μπαταρία 7,8 ή 18 kWh που θα προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία 40 ή 90 χιλιομέτρων αντίστοιχα, με τη συνολική εμβέλεια να ξεπερνά τα 1.000 χλμ. στη δεύτερη περίπτωση.

Li: «Να θεωρείται η BYD ευρωπαϊκή μάρκα»

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος της εταιρείας, Stella Li, ήταν σαφής κατά την πρόσφατη ομιλία της σε εκδήλωση των Financial Times στο Λονδίνο, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «στόχος μας είναι οι πελάτες να σκέφτονται τη BYD ως μια ευρωπαϊκή μάρκα».

Η Li υπογράμμισε ότι το Dolphin G είναι το πρώτο προϊόν που σχεδιάστηκε ειδικά για την Ευρώπη, καθώς δεν υπάρχει ενδιαφέρον στην Κίνα για αυτού του είδους τα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την ίδια, στο μέλλον θα δούμε όλο και περισσότερα προϊόντα προσαρμοσμένα στα ευρωπαϊκά γούστα και τις ανάγκες των καταναλωτών, τα οποία θα σχεδιάζονται επί ευρωπαϊκού εδάφους.

Η διαφορά μεταξύ Κίνας και Ευρώπης

Η φιλοσοφία πίσω από αυτόν τον διαχωρισμό πηγάζει από την τεράστια απόκλιση που παρατηρείται μεταξύ των δύο αγορών. Όπως εξήγησε η Stella Li, στην Κίνα ο ανταγωνισμός οδηγεί στην κατασκευή όλο και μεγαλύτερων αυτοκινήτων. Η ίδια τόνισε πως «αυτό είναι αδύνατο για την Ευρώπη, καθώς δεν μπορείς να οδηγείς ένα τόσο μεγάλο αυτοκίνητο στο Παρίσι, το Μιλάνο, τη Ρώμη ή το Λονδίνο. Εκεί οι άνθρωποι εξακολουθούν να προτιμούν τα μικρότερα μεγέθη».

Η Stella Li αποκάλυψε μάλιστα ότι συχνά χρειάζεται να παρέμβει στη διαδικασία παραγωγής, λέγοντας στους μηχανικούς: «Μην κάνετε αυτό το αυτοκίνητο μεγαλύτερο, όχι για την Ευρώπη. Πρέπει να είναι μικρότερο από 4,3 μέτρα». Με αυτή την ξεκάθαρη στρατηγική, η BYD στοχεύει μέσα στην επόμενη τριετία να σταματήσει την αποστολή αυτοκινήτων από την Κίνα στην Ευρώπη και να επενδύσει στην παραγωγή αυτοκινήτων επί ευρωπαϊκού εδάφους μέσω του νέου εργοστασίου της στην Ουγγαρία.