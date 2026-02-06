Coupe SUV με 1.000 ίππους το τρίτο ηλεκτρικό μοντέλο της Mercedes-AMG

O Michael Schiebe, Διευθύνων Σύμβουλος της Mercedes-AMG, γνωστοποίησε ότι η γκάμα της εταιρείας θα επεκταθεί με ένα coupe SUV, θέλοντας να αξιοποιήσει την προτίμηση του κοινού σε αυτού του είδους τα οχήματα.

Ένα ακόμη μοντέλο θα προστεθεί στην ηλεκτρική γκάμα της Mercedes-AMG, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας. Ο Michael Schiebe ανέφερε σε ξένα ΜΜΕ ότι το τρίτο μέλος στην ηλεκτρική γκάμα της Mercedes-AMG θα είναι η coupe έκδοση του SUV των 1.000 ίππων που βρίσκεται ήδη στα σκαριά.

Το νέο μοντέλο αναμένεται να παρουσιαστεί το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Η μάρκα έχει ως στόχο να διπλασιάσει τις πωλήσεις των SUV της γκάμας της και θεωρεί πως κάτι τέτοιo είναι απολύτως εφικτό, με δεδομένο ότι, αυτή τη στιγμή, τα μισά αυτοκίνητα που πωλούνται στον πλανήτη ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Η αυτοκίνητο θα βασίζεται στην πλατφόρμα AMG.EA που θα χρησιμοποιεί και η έκδοση παραγωγής του GT XX concept, με το τελευταίο να έρχεται να αντικαταστήσει το GT 4-Door Coupé και να αποτελέσει το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο που θα κατασκευαστεί εξ’ ολοκλήρου από το τμήμα υψηλών επιδόσεων της γερμανικής μάρκας.

Τεχνολογία από το GT XX concept

To coupe SUV μοντέλο, εκτός από την πλατφόρμα, θα δανειστεί από το GT XX concept την μπαταρία του, την αρχιτεκτονική των 800 Volt και τους τρεις ηλεκτροκινητήρες αξονικής ροής (δύο πίσω/ένας εμπρός) που στο πρωτότυπο αποδίδουν 1.360 ίππους. Το GT XX concept μπορεί επίσης να φορτιστεί με ταχύτητα άνω των 850 kW εξασφαλίζοντας 400 χλμ. αυτονομίας σε μόλις 5 λεπτά φόρτισης.

Η επιβεβαίωση της νέας προσθήκης στη γκάμα της Mercedes-AMG έρχεται εν μέσω αλλαγών στην ηγεσία της φίρμας. Ο Schiebe, ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι της από τον Μάρτιο του 2023, πρόκειται να αναλάβει επικεφαλής των Mercedes-Maybach και της G-Class. Θα τον διαδεχθεί ο Stefan Weckbach την 1η Ιουλίου.