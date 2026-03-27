Crossover και pick-up ταυτόχρονα: H Mazda θέλει να κάνει «δικό της» τo υβρίδιο της Deepal

Η Mazda έχει βάλει «στο μάτι» το Deepal E07 της Changan, ένα αυτοκίνητο μήκους 5 μέτρων που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των SUV με την πρακτικότητα και τους χώρους των pick-up.

H Mazda διαθέτει στην ευρύτερη οικογένεια μοντέλων της το BT-50, ένα «παραδοσιακό» pick-up, το οποίο βασίζεται στο Isuzu D-Max και σταδιοδρομεί σε αρκετές αγορές του πλανήτη. Ωστόσο, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως η Mazda εξετάζει το ενδεχόμενο να βάλει στην παραγωγή ένα ακόμη αμιγώς -ηλεκτρικό αυτή τη φορά- pick-up με ισχύ 600 ίππων.

Το νέο «αγροτικό» που θέλει να κατασκευάσει η Mazda δεν θα μοιάζει σε πολλά με το BT-50 αλλά αντίθετα, ενδεχομένως θα σταδιοδρομήσει ως ένα αυτοκίνητο που πιθανότατα θα βασίζεται στο Changan Deepal E07. Πρόκειται για ένα αμιγώς ηλεκτρικό pick-up που αυτή τη στιγμή προσφέρεται μόνο στην Κίνα, στην Αυστραλία και σε μερικές ακόμη επιλεγμένες αγορές της Νότιας Ασίας και μοιάζει αρκετά με το Tesla Cybertruck.

Ενώ δεν είναι τόσο… εξωγήινο σε εμφάνιση, το Deepal E07 ξεχωρίζει γιατί αποτελεί ένα υβρίδιο: μπορεί να χαρακτηριστιστεί τόσο ως SUV όσο και ως pick-up, αφού με το πάτημα ενός κουμπιού και αναδιπλώνοντας τα πίσω καθίσματα, αποκαλύπτεται μια καρότσα που μπορεί να μεταφέρει έως 1.654 λίτρα φορτίου.

Με ισχύ έως 590 ίππων

Το Deepal E07 διατίθεται σε πισωκίνητες και τετρακίνητες εκδόσεις με έναν ή δύο ηλεκτροκινητήρες, με τη χωρητικότητα της μπαταρίας να φτάνει τα 90 kWh σε όλες τις περιπτώσεις. Η αυτονομία του μπορεί να φτάσει τα 550 χιλιόμετρα, ενώ στην κορυφαία του έκδοση με τους δύο ηλεκτροκινητήρες, η ισχύς του έχει οριστεί στα 590 PS.

Οι στενές σχέσεις Mazda και Changan

Η Mazda και η Changan, η μητρική εταιρεία της Deepal, διατηρούν στενούς δεσμούς. Εμπλέκονται σε κοινοπραξία στην Κίνα και μέσω αυτής η Mazda κατασκευάζει εκεί το 6e, χρησιμοποιώντας πολλά μηχανικά μέρη από το Deepal L07. Το επερχόμενο Mazda CX-6e (EZ-60) θα κατασκευάζεται επίσης στην Κίνα από τη Changan.

Αν και θεωρείται δεδομένο ότι η κατασκευή ενός τέτοιου οχήματος δεν αποτελεί προτεραιότητα για τη Mazda, το Deepal E07 λαμβάνει πολλές θετικές κριτικές, με τον επικεφαλής του Κέντρου Ανάπτυξης της κοινοπραξίας της Mazda με τη Changan να δηλώνει: «Η προσωπική μου άποψη είναι ότι το Deepal E07 είναι ένα πολύ ενδιαφέρον όχημα».