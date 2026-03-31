Η Cupra αποκάλυψε το αναβαθμισμένο Tavascan

Η Cupra προσθέτει στο Tavascan μεγαλύτερο ψηφιακό πίνακα οργάνων και λειτουργία οδήγησης one-pedal, επεκτείνει τη γκάμα κινητήρων με μια εισαγωγική έκδοση και διευρύνει τη χρωματική παλέτα του με μια ακόμη επιλογή.

Η Cupra ανακοίνωσε ότι προσέφερε στο Tavascan μια σειρά από αναβαθμίσεις που βελτιώνουν την εμπειρία οδήγησης και χρήσης του αυτοκινήτου, ενώ παράλληλα επεκτείνει τις διαθέσιμες επιλογές με μια νέα εισαγωγική έκδοση που θα λανσαριστεί μέσα στο 2026.

Η παραγωγή του αναβαθμισμένου Tavascan θα ξεκινήσει τις επόμενες εβδομάδες και οι πρώτες παραδόσεις αυτοκινήτων θα γίνουν μετά το καλοκαίρι.

Διαθέσιμο σε νέα έκδοση με 190 ίππους

Ξεκινώντας από τη νέα προσθήκη στη γκάμα, η Cupra ανακοίνωσε πως στη βάση της πυραμίδας τοποθετείται τώρα μια νέα έκδοση. Αυτή συνδυάζεται με μπαταρία χωρητικότητητας 58 kWh που εξασφαλίζει περίπου 435 χιλιόμετρα αυτονομίας με μία φόρτιση και μπορεί να γεμίσει με ενέργεια μέσα σε 26 λεπτά (10-80%), εάν συνδεθεί με ταχυφοριστή. Η μπαταρία τροφοδοτεί έναν ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 190 ίππων.

Αναβαθμίσεις σε εξοπλισμό και άνεση

Η Cupra ανακοινώνει ότι στο εσωτερικό, το αναβαθμισμένο Tavascan επωφελείται από έναν μεγαλύτερο ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών και νέο τιμόνι με φυσικά μπουτόν, ενώ σημειώνει πως το σύστημα infotainment έχει ενημερωθεί και προσφέρει πλέον πρόσκοπτη πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Το παρών δίνει επίσης ένα έξυπνο σύστημα κλιματισμού που ενεργοποιείται αυτόματα πριν ακόμη ο οδηγός εισέλθει στο όχημα, προσαρμόζοντας τη ροή αέρα και τη θέση των αεραγωγών, με βάση τους επιβάτες που βρίσκονται μέσα στο αυτοκίνητο και τη θέση του ηλίου. Το σύστημα μπορεί να ελεγχθεί επίσης μέσω φωνητικών εντολών.

Επιπλέον, το ήδη υπάρχον premium ηχοσύστημα με τα 12 ηχεία βελτιώνεται μέσω της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας Contrabass της Sennheiser, η οποία χρησιμοποιεί ψυχοακουστικές τεχνικές, προσφέροντας περισσότερη καθαρότητα και βάθος.

Με one-pedal και Launch Control

Για να βελτιώσει την οδηγική εμπειρία, η Cupra ανακοινώνει ότι το Tavascan γίνεται διαθέσιμο με one-pedal. Το σύστημα επιτρέπει τη διαχείριση της επιτάχυνσης και της επιβράδυνσης χρησιμοποιώντας μόνο το πεντάλ γκαζιού, κάνοντας έτσι πιο εύκολη και άνετη την οδήγηση σε αστικά περιβάλλοντα.

Τέλος, η μάρκα ανακοινώνει πως οι εκδόσεις που συνδυάζονται με τη μπαταρία των 77 kWh διατίθενται στην αναβαθμισμένη έκδοση με Launch Control και πως η παλέτα χρωμάτων περιλαμβάνει ένα νέο χρώμα, το Dark Void.