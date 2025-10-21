CUPRA: Κάνει δώρο ένα Formentor στους εργαζόμενούς της – Τι γιορτάζει η μάρκα

Η CUPRA έβγαλε από τις γραμμές παραγωγής το 1.000.000ό αυτοκίνητό της και επιφυλάσσει μια έκπληση στους εργαζομένους της.

Η CUPRA αποδεικνύει πως είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες μάρκες, καθώς, όπως η ίδια ανακοίνωσε, μόλις παρήγαγε το 1.000.000ό αυτοκίνητο στις γραμμές παραγωγής της. Το ορόσημο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς επετεύχθη μέσα σε μόλις 7 χρόνια.

Θυμίζουμε πως η CUPRA ανεξαρτητοποιήθηκε από τη Seat το 2018 και από τότε ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό τη δική της πορεία, παρουσιάζοντας ακόμη και δικά της μοντέλα.

Το μοντέλο της CUPRA που έγινε το αυτοκίνητο νούμερο 1.000.000 για τη μάρκα ήταν το best seller της, ένα Formentor, το οποίο ήταν βαμμένο σε Magnetic Tech matt χρώμα. Η πηγή ισχύος του προέρχεται από ένα Plug-in υβριδικό κινητήριο σύνολο, το οποίο αποδίδει συνολικά 272 ίππους και αποτελείται από τον γνωστό 1.500άρη TSI κινητήρα του ομίλου Volkswagen, μια μπαταρία χωρητικότητας 19,7 kWh και ένα ηλεκτρικό μοτέρ.

Για να τιμήσει τους εργαζόμενους που συνέβαλαν στο επίτευγμα, η CUPRA θα πραγματοποιήσει κλήρωση, η οποία θα έχει έπαθλο ένα Formentor e-Hybrid.

Όποιος εργαζόμενος είναι πιο τυχερός, θα έχει την δυνατότητα να το χρησιμοποιήσει για τρία χρόνια, πριν το crossover γίνει μέρος της ιστορικής συλλογής αυτοκινήτων της εταιρείας.