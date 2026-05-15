Δεν άφησες πεζό να περάσει τη διάβαση – Η άγνωστη ποινή που σε περιμένει

Χωρίς δίπλωμα οδήγησης μπορεί να μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα ο οδηγός που δεν θέτει σε κίνδυνο τους πεζούς.

Προσεγγίζεις διάβαση, αντικρίζεις τον πεζό να πλησιάζει σε αυτή και ακινητοποιείς το αυτοκίνητό σου. Πρόκειται για μια πρακτική που είναι αυτονόητη στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Όχι όμως και στην Ελλάδα, όπου η συντριπτική πλειονότητα των οδηγών δεν «βλέπει» πεζούς και διαβάσεις. Πρόκειται, ωστόσο, για μια συμπεριφορά που τιμωρείται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, βάσει του Άρθρου 43 «Συμπεριφορά των οδηγών προς τους πεζούς».

Ειδικότερα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2, «αν σε σημασμένη διάβαση πεζών η κυκλοφορία των οχημάτων δεν ρυθμίζεται με φωτεινή σηματοδότηση ή με τροχονόμο, οι οδηγοί υποχρεούνται να πλησιάζουν στη διάβαση με μικρή ταχύτητα ώστε να μην εκθέτουν σε κίνδυνο τους πεζούς. Αν πεζοί χρησιμοποιούν ή ετοιμάζονται να χρησιμοποιήσουν τη διάβαση, οι οδηγοί ακινητοποιούν το όχημά τους μέχρι να εξέλθουν της διάβασης οι πεζοί».

Η παράβαση της συγκεκριμένης διάταξης τιμωρείται με πρόστιμο 150 ευρώ, ενώ εντάσσεται και στην κατηγορία «Σ» (αντικοινωνική συμπεριφορά) και επομένως επιβάλλεται αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 40 ημέρες.

Η ίδια ποινή προβλέπεται και για όσους στρίβουν σε άλλη οδό, στην είσοδο της οποίας υπάρχει διάβαση πεζών, και δεν παραχωρούν προτεραιότητα στους πεζούς που ήδη χρησιμοποιούν ή εισέρχονται στη διάβαση.

Παράλληλα, ο ΚΟΚ τιμωρεί και όσους σταθμεύουν σε διαβάζεις πεζών ή ποδηλατιστών και σε απόσταση μικρότερη από 5 μέτρα εκατέρωθεν αυτών. Το πρόστιμο ανέρχεται σε 30 ευρώ, ενώ και εδώ προβλέπεται αφαίρεση του διπλώματος για 40 ημέρες.

Ο σεβασμός προς τους πεζούς δεν αποτελεί μόνο ζήτημα τήρησης του ΚΟΚ, αλλά και βασικό δείκτη κυκλοφοριακής παιδείας και πολιτισμού.

Η μη παραχώρηση προτεραιότητας σε διάβαση αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο ατυχήματος, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη κίνηση, κοντά σε σχολεία, στάσεις μέσων μεταφοράς και εμπορικούς δρόμους.