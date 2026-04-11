Δεν εγκαταλείπει τον τρικύλινδρο 1,0 TSI κινητήρα η Volkswagen

Σε αντίθεση με τη φημολογία που έχει αναπτυχθεί στο εξωτερικό, ο 1.000άρης TSI κινητήρας φαίνεται ότι θα συνεχίσει να διατίθεται στα μοντέλα του ομίλου Volkswagen.

Ο τρικύλινδρος TSI του 1,0 λίτρου που χρησιμοποιείται από τις περισσότερες μάρκες του Volkswagen Group, μπορεί να μην είναι τόσο πολιτισμένος σε λειτουργία όπως ο τετρακύλινδρος 1.500άρης του ίδιου ομίλου και η εξέλιξή του να είχε σταματήσει λόγω των νέων αυστηρότερων κανονισμών Euro 7, ωστόσο ο γερμανικός όμιλος δεν βιάζεται να σταματήσει να προσφέρει το εν λόγω μηχανικό σύνολο στην Ευρώπη.

Σε δηλώσεις του, ο επικεφαλής επικοινωνίας προϊόντων της Volkswagen, Stefan Voswinkel, διευκρίνισε ότι η μάρκα εξετάζει να παρατείνει τη ζωή του EA 211. «Λόγω των πολύ αυστηρών απαιτήσεων στα αρχικά προσχέδια του νέου κανονισμού Euro 7, αποφασίσαμε να σταματήσουμε την ανάπτυξη του τρικύλινδρου TSI του 1,0 λίτρου. Ωστόσο μετά την τελική έκδοση των νέων προδιαγραφών, διερευνούμε, αν έχει νόημα, να συνεχίσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον κινητήρα σε μικρότερα αυτοκίνητα για ορισμένες ευρωπαϊκές αγορές».

Διαθέσιμο κυρίως στα μικρά μοντέλα του ομίλου

Η παρουσία του 1.000άρη TSI με ισχύ 95 και 115 ίππους έχει μειωθεί στο πέρασμα των ετών. Για αρκετά χρόνια, ο κινητήρας αυτός προσφερόταν στα οικογενειακά μοντέλα του ομίλου όπως το VW Golf, το Skoda Octavia, το Seat Leon και το Audi A3, ωστόσο, σήμερα, το μοτέρ επιβιώνει μόνο σε μικρά αυτοκίνητα όπως το Polo, το Fabia, το Ibiza και το A1.

Επιλογές στα 1,5 και 2,0 λίτρα

Πλέον, στις βασικές εκδόσεις των μεγαλύτερων μοντέλων, ο 1,0 TSI αντικαθίσταται από την τετρακύλινδρη μονάδα των 1,5 λίτρων που αποδίδει είτε 115 είτε 150 ίππους – με ή χωρίς ηλεκτρική υποβοήθηση – εξέλιξη που έχει σαν αποτέλεσμα μια μικρή αύξηση στις τιμές τους. Ψηλότερα τοποθετείται ο 2λιτρος turbo κινητήρας EA888 με ισχύ έως 333 PS στο Golf R, ενώ στη διάθεση του κοινού υπάρχουν και κάποιες plug-in επιλογές.