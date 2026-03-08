«Διαμάντια» της Ferrari βρέθηκαν σε αποθήκη Βρετανού μηχανικού – Πού πωλούνται

Μια εκτενής συλλογή από κλασικά αυτοκίνητα Ferrari αξίας 700.000 ευρώ ανακαλύφθηκε μέσα στην αποθήκη ενός εκκεντρικού Βρετανού μηχανικού.

Ο οίκος δημοπρασιών Tifosi Auctions ανακοίνωσε την πώληση μιας τεράστιας συλλογής Ferrari που ανακαλύφθηκε στην αγροτική περιοχή του Έσσεξ, όπου το εργαστήριο του ερημίτη αναστηλωτή και συλλέκτη αυτοκινητών της ιταλικής μάρκας, Eddie Walsh, γνωστού ως «Dinoman», άνοιξε πρόσφατα για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, ο Walsh ξεκίνησε ως ένας ταλαντούχος μηχανικός και φανοποιός που εξειδικευόταν – σχεδόν αποκλεστικά – πάνω σε παλιά μοντέλα της Scuderia. Η ικανότητά του να κατασκευάζει και να επιδιορθώνει πάνελ – και σε ορισμένες περιπτώσεις ολόκληρα αμαξώματα – από το μηδέν τον έκανε πασίγνωστο στη μικρή κοινότητα των φίλων της πιο δημοφιλούς μάρκας στον κόσμο.

Τι μοντέλα βρέθηκαν

Στο εργαστήριό του, όταν άνοιξε για πρώτη φορά μετά το θάνατό του το περασμένο έτος, βρέθηκαν αρκετά μοντέλα, όπως μια δεξιοτίμονη 1972 Ferrari Dino 246 GT, μια 330 GTO, δύο 308 GT4 του 1977 και μια 308 GTS του 1979, με κάποια από τα αυτοκίνητα να είναι μερικώς αποσυναρμολογημένα, περιμένοντας ακόμα την «περιποίηση» του Walsh.

Εκτός από αυτοκίνητα, στο εργοστάσιο είναι αποθηκευμένα περίπου 250 ανταλλακτικά, από κινητήρες και κιβώτια ταχυτήτων μέχρι φωτιστικά σώματα, μέρη από ταμπλό, ζάντες και πολλά ακόμη σπάνια εξαρτήματα.

Ανυπολόγιστη η αξία τους

Με την επωνυμία «The Cavallino Hoard», η δημοπρασία της συλλογής αυτής έχει ήδη ξεκινήσει στο διαδίκτυο και θα διαρκέσει έως τις 22 Μαρτίου. Για τους συλλέκτες κλασικών αυτοκινήτων από το Maranello, αποτελεί μια σπάνια ευκαιρία να αποκτήσουν μία κλασική Ferrari και ανταλλακτικά που είναι δύσκολο να εντοπιστούν. Ολόκληρη η συλλογή αναμένεται να πουληθεί αντί 700.000 ευρώ, ωστόσο, αν τα αυτοκίνητα ανακαινιστούν από έναν καλό φανοποιό, η τιμή τους μπορεί να εκτοξευτεί.