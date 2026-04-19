Διαθέσιμη με βενζινοκινητήρα 100 ίππων και χειροκίνητο κιβώτιο η Lancia Ypsilon

Η Lancia Ypsilon αποκτά μια τρίτη επιλογή στη γκάμα της και συγκεκριμένα τον 1.200άρη turbo κινητήρα βενζίνης που παράγει 100 ίππους.

Η Lancia επεκτείνει τη γκάμα των διαθέσιμων κινητήριων συνόλων της νέας Ypsilon στην ιταλική αγορά, προσφέροντας την «Ιταλίδα» και με το αμιγώς βενζινοκίνητο μηχανικό σύνολο των 100 ίππων που έχει βρει θέση σε πληθώρα μοντέλων του ομίλου Stellantis (πχ. Opel Corsa, Peugeot 208, Fiat Panda κ.α.).

H μάρκα θεωρεί ότι η νέα αυτή επιλογή «ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες της ιταλικής αγοράς» και ότι «είναι σχεδιασμένη για όσους αγαπούν την άμεση και δυναμική οδήγηση, χωρίς να χρειάζεται να κάνουν συμβιβασμούς σε άνεση και στιλ».

Πιο αναλυτικά, οι Ιταλοί τοποθετούν στο μηχανοστάσιο του αυτοκινήτου τον γνωστό τρικύλινδρο 1.200άρη κινητήρα βενζίνης που αποδίδει 100 άλογα και 205 Nm ροπής και συνδυάζεται με 6 σχέσεων μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων. Με αυτόν το συνδυασμό, το σπριντ από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα πετυχαίνεται σε 10,2 δευτερόλεπτα, ενώ η μέγιστη τελική ταχύτητα φτάνει τα 194 χλμ./ώρα.

Χωρίς το tavolino

Ενώ η εξωτερική εμφάνιση της Ypsilon δεν διαφοροποιείται, στο εσωτερικό της υπάρχει μια σημαντική αλλαγή. Εκτός από την παρουσία τριών αντί για δύο πεντάλ, η ανάγκη τοποθέτησης ενός χειροκίνητου κιβωτίου ανάγκασε τη Lancia να αφαιρέσει το tavolino, το «πολυλειτουργικό» τραπεζάκι κυκλικού σχήματος που έδινε μια ξεχωριστή νότα οικειότητας μέσα στην καμπίνα.

3.000 ευρώ φθηνότερη από την ήπια υβριδική

H Lancia Ypsilon όταν συνδυάζεται με τον βενζινοκινητήρα των 100 ίππων ξεκινάει από 22.200 ευρώ στην Ιταλία, δηλαδή 3.000 ευρώ φθηνότερα σε σχέση με την πιο προσιτή ήπια υβριδική έκδοση.

Οι διαθέσιμες εξοπλιστικές εκδόσεις είναι τρεις και ονομάζονται Ypsilon, LX και HF Line. Η γκάμα επιλογών όσον αφορά τα μηχανικά σύνολα, περιλαμβάνει και μια αμιγώς ηλεκτρική έκδοση με μέγιστη ισχύ 156 ίππων σε συνδυασμό με μια μπαταρία ιόντων λιθίου 51 kWh.