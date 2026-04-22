H Σειρά 7 της BMW αναβαθμίζεται, αξιοποιώντας στοιχεία από την Neue Klasse.

Όταν η κορυφαία πολυτέλεια συναντάει τις τεχνολογίες που εισήγαγε η Neue Klasse, τότε έχουμε να κάνουμε με την πιο εκτεταμένη αναθεώρηση μοντέλου στην ιστορία της BMW. Καθώς η υπάρχουσα 7άρα βρίσκεται στο μέσον της καριέρας της, η εισαγωγή όλως αυτών των τεχνολογιών, την αναβαθμίζουν σε τέτοιο βαθμό, που σχεδόν μιλάμε για νέο μοντέλο.

Εξωτερικά δεσπόζει η νέα εμφάνιση που θα είναι το σήμα κατατεθέν των υπερπολυτελών μοντέλων της BMW. Το ρύγχος χαρακτηρίζεται από το Iconic Glow φωτιστικό περίγραμμα της μάσκας και τα crystal headlights, ενώ νέα είναι τα φώτα και στο πίσω μέρος. Φυσικά δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι M Performance εκδοχές, που δίνουν έμφαση σε μία αθλητικότερη εικόνα, με μεγαλύτερες εισαγωγές αέρα και air curtains, σκουρόχρωμα φώτα, τροχούς 20 έως 22 ιντσών και σήματα Μ, που θα πλαισιώνονται από τα M Sport package και M Sport package Pro.

Αντίθετα με τον μονολιθικό χαρακτήρα της εξωτερικής εμφάνισης, το εσωτερικό αποτελεί ένα φανταχτερό σύνολο από ποιοτικά υλικά, φωτιστικά τεχνάσματα, ψηφιοποίηση και οθόνες. Η καθιέρωση του Panoramic iDrive και του Operating System X, ανοίγει νέες προοπτικές σε ότι αφορά την ενημέρωση και την ψυχαγωγία. Εκτός από την μακρόστενη Panoramic Vision επιφάνεια προβολής στην βάση του παρμπρίζ, υπάρχει η κεντρική οθόνη 17,9 ιντσών, ένα τρισδιάστατο Head Up Display για τον οδηγό, ενώ στις πίσω θέσεις η έξτρα οθόνη των 31,3 ιντσών, εκτός από τις θεατρικές δυνατότητες προβολής, διαθέτει πλέον και ενσωματωμένη κάμερα.

Από την Neue Klasse προέρχονται τα νέα σχέδια τιμονιών, με τεχνολογία Shy Tech στις επιφάνειες ελέγχου. Ο εξελιγμένος BMW Personal Assistant με Amazon Alexa και τεχνητή νοημοσύνη, δίνει επιπλέον δυνατότητες ελέγχου και πρόσβασης σε υπηρεσίες και γνωστικό περιεχόμενο.

Συνεχίζοντας την πολυενεργειακή της στρατηγική, η BMW θα προσφέρει την νέα 7άρα με ηλεκτρικά και θερμικά συστήματα κίνησης. Τα ηλεκτρικά μοντέλα, υιοθετούν την 6η γενιά τεχνολογίας eDrive, όπου η μπαταρία με ωφέλιμο ενεργειακό περιεχόμενο 112,5 kWh, βασίζεται σε νέα κυλινδρικά στοιχεία εξασφαλίζοντας αυτονομία που μπορεί να ξεπεράσει τα 700 χλμ..

Η δυνατότητα DC ταχυφόρτισης μπορεί να φθάσει έως 250 kW, κάτι που σημαίνει ότι για την αναπλήρωση της ενέργειας από 10-80% απαιτούνται μόλις 29 λεπτά. Υπάρχουν τρεις δικινητήριες εκδόσεις της i7, η 50 xDrive των 455 ίππων, η 60 xDrive των 544 ίππων και η 70 xDrive των 680 ίππων.

Η θερμική γκάμα αποτελείται από τις 3λιτρες εξακύλινδες 48V εκδόσεις της βενζινοκίνητης 740 xDrive των 400 ίππων και την πετρελαιοκίνητη 740d xDrive των 670 Nm, ενώ αργότερα θα ακολουθήσει και μία παραλλαγή με V8 κινητήρα. Στην κορυφή της γκάμας βρίσκονται οι plug in υβριδικές εκδοχές (συνδυασμός 3λιτρου βενζινοκινητήρα και ηλεκτρικού μοτέρ 197 ίππων) των 750e xDrive και 760e xDrive, συνδυαστικής απόδοσης 489 και 612 ίππων, αντίστοιχα.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη ποιότητα κύλισης, εκτός από την κορυφαία ηχομόνωση, θα είναι στάνταρ η αερανάρτηση με ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ, ενώ έξτρα είναι το addaptive chassis control, με τετραδιεύθυνση και ενεργές αντιστρεπτικές δοκούς. Στον τομέα των συστημάτων υποβοήθησης, η τεχνολογία BMW Symbiotic Drive, εξασφαλίζει την διαρκή αλληλεπίδραση μεταξύ οδηγού και συστημάτων, με τον πρώτο να μπορεί να επέμβει ανά πάσα στιγμή στο γκάζι τα φρένα και το τιμόνι, χωρίς να χρειαστεί να απενεργοποιείται το ανάλογο σύστημα.

Στις νέες διαθέσιμες λειτουργίες SAE level 2, είναι οι: Entry to Exit και Address to Address, ενώ το έξτρα motorway assistant επιτρέπει την hands free οδήγηση έως τα 130 χλμ./ώρα. Όλες οι εκδόσεις θα παράγονται από τον Ιούλιο, σε μία κοινή γραμμή συναρμολόγησης στο εργοστάσιο του Ντίνγκολφινγκ στην Γερμανία.