Ferrari Cavalcade 2026: Μοναδικές διαδρομές με κατάληξη την Αθήνα

Η Ferrari ανακοινώνει τη νέα διοργάνωση του Cavalcade, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 29 Ιουνίου έως τις 6 Ιουλίου 2026, ακολουθώντας μια μοναδική διαδρομή από τη Βενετία έως την Αθήνα.

Η αποκλειστική αυτή εμπειρία, αφιερωμένη στους πελάτες της Ferrari, θα φέρει κοντά 116 πληρώματα από κάθε γωνιά του κόσμου, τα οποία θα διασχίσουν μερικά από τα πιο μαγευτικά τοπία της Αδριατικής και της Ανατολικής Μεσογείου, ενωμένα από το κοινό τους πάθος για τη Ferrari. Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, το Cavalcade αποκτά μια νέα διάσταση, συνδυάζοντας τη συναρπαστική οδηγική εμπειρία με μια κρουαζιέρα στο EXPLORA II, το κομψό πλοίο της Explora Journeys, της premium εταιρείας θαλάσσιων ταξιδιών. Μια εξαιρετική συλλογή εμβληματικών μοντέλων Ferrari θα προσφέρει ένα μοναδικό θέαμα κατά μήκος της διαδρομής, με τη συμμετοχή των 849 Testarossa, Piloti Ferrari 296 Speciale, F80, Ferrari 12Cilindri και 12Cilindri Spider, SF90 XX Stradale και SF90 XX Spider, 296 GTB και 296 GTS, 812 Competizione, Ferrari Daytona SP3, Ferrari Roma και Roma Spider, 812 GTS, F8 Spider, 488 Pista και LaFerrari. Το πρόγραμμα ξεκινά τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην Τεργέστη, με μια μεγάλη έκθεση στην Piazza Unità d’Italia από τις 12:00. Κάτοικοι και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά τα συμμετέχοντα μοντέλα Ferrari, τα οποία θα φιλοξενούνται στον χώρο έως το επόμενο πρωί.

Στις 30 Ιουνίου, τα πληρώματα θα διασχίσουν την Ιταλία, τη Σλοβενία και την Κροατία, πραγματοποιώντας στάσεις στη Γκορίτσια, τη Νόβα Γκορίτσα, το Κάστρο Strmol και τη Ρίμπνιτσα, πριν ολοκληρώσουν τη διαδρομή της ημέρας με έκθεση των οχημάτων στο λιμάνι της Ριέκα. Την 1η Ιουλίου, το Cavalcade συνεχίζει κατά μήκος των ακτών και της ενδοχώρας της Κροατίας, περνώντας από το Ζαντάρ, το Νόβιγκραντ, το Σίμπενικ, το Τρογκίρ και το Σπλιτ, προσφέροντας μοναδικές εικόνες της Αδριατικής και στάσεις σε μερικούς από τους πιο γοητευτικούς προορισμούς της περιοχής. Στις 2 Ιουλίου, η διαδρομή επικεντρώνεται στη νότια Κροατία, μέσα από ιστορικές οχυρωμένες πόλεις και εντυπωσιακά παράκτια τοπία. Η αναχώρηση από το λιμάνι Gruž θα ακολουθηθεί από έκθεση των αυτοκινήτων στο ιστορικό κέντρο του Ston, μιας πόλης γνωστής για τα επιβλητικά μεσαιωνικά τείχη της – από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη – καθώς και για τη μακραίωνη παράδοση στην παραγωγή αλατιού. Η οδηγική εμπειρία θα συνεχιστεί την Κυριακή 5 Ιουλίου στην Πελοπόννησο, σε μια διαδρομή εμπνευσμένη από την οινική παράδοση και τα φυσικά τοπία της περιοχής. Στα σημαντικότερα σημεία περιλαμβάνονται το Ναύπλιο και η Μονή Λουκούς, πριν από την άφιξη των συμμετεχόντων στο λιμάνι του Πειραιά και την συνέχεια της διαδρομής προς την Αθήνα.

Το ταξίδι θα κορυφωθεί με μια ξεχωριστή βραδιά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με επίκεντρο μια φιλανθρωπική δημοπρασία υπέρ εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο πρόγραμμα «Κυψέλη» της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, το οποίο στηρίζει νέους πρόσφυγες στην εκπαιδευτική και επαγγελματική τους πορεία, ενώ το υπόλοιπο θα ενισχύσει το εκπαιδευτικό κέντρο M-TECH Alfredo Ferrari, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει στο Μαρανέλο το 2029, με στόχο να εμπνεύσει και να εκπαιδεύσει τις επόμενες γενιές καινοτόμων στους τομείς της τεχνολογίας και της αυτοκίνησης.

Οι φωτογραφίες του Cavalcade θα είναι διαθέσιμες για λήψη στο www.media.ferrari.com

CAVALCADE 2026 – ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Δευτέρα 29 Ιουνίου

Από τις 12:00: Έκθεση στην Piazza Unità d’Italia, Τεργέστη

Τρίτη 30 Ιουνίου

Από τις 09:15: Αναχώρηση από την Piazza Unità d’Italia, Τεργέστη

13:10 – 15:40: Στάση στο Κάστρο Strmol, Cerklje na Gorenjskem

15:45 – 17:15: Στάση στο ιστορικό κέντρο της Ribnica

Από τις 18:25: Άφιξη στη Ριέκα και έκθεση στην περιοχή του λιμανιού

Τετάρτη 1 Ιουλίου

Από τις 09:30: Αναχώρηση από το λιμάνι του Ζαντάρ

16:10 – 17:40: Στάση στο Τρογκίρ

18:00 – 19:00: Διέλευση από το κέντρο του Σπλιτ

Πέμπτη 2 Ιουλίου

09:30 – 10:30: Αναχώρηση από το λιμάνι του Gruž

10:55 – 12:35: Στάση στο ιστορικό κέντρο του Στον

12:35 – 13:35: Επιστροφή στο λιμάνι του Gruž

Κυριακή 5 Ιουλίου