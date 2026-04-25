Νέο BYD Atto 3: Με 326 ίππους, έως 630 χλμ. αυτονομίας και φόρτιση σε 9 λεπτά

Η BYD αποκάλυψε στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Πεκίνου τη νέα γενιά του Atto 3, του ηλεκτρικού SUV που στην κινεζική αγορά είναι γνωστό ως Yuan Plus.

Το BYD Atto 3 αποκαλύφθηκε πλήρως ανανεωμένο, με σημαντικά μεγαλύτερες διαστάσεις, ισχυρότερες εκδόσεις, νέα τεχνολογία υποβοήθησης οδήγησης και δυνατότητα ταχυφόρτισης που, σύμφωνα με την εταιρεία, επιτρέπει τη φόρτιση της μπαταρίας από το 10% έως το 97% σε μόλις 9 λεπτά.

To νέο Atto 3 προορίζεται αποκλειστικά για την αγορά της Κίνας, τουλάχιστον προς το παρόν.

BYD Atto 3: Πιο ώριμη σχεδίαση, μεγαλύτερες διαστάσεις

Η τρίτη γενιά του Atto 3 υιοθετεί τη νεότερη σχεδιαστική ταυτότητα της BYD, με πιο αιχμηρά φωτιστικά σώματα, χρωμιωμένη λεπτομέρεια στο εμπρός μέρος και ημι-κρυφές χειρολαβές στις πόρτες. Το νέο Atto 3 έχει μεγαλώσει αισθητά. Το μήκος φτάνει τα 4.665 χλστ., το πλάτος τα 1.895 χλστ. και το ύψος τα 1.675 χλστ., ενώ το μεταξόνιο ανέρχεται στα 2.770 χλστ. Αυτό σημαίνει ότι είναι κατά 210 χλστ. μακρύτερο, 20 χλστ. φαρδύτερο και 60 χλστ. ψηλότερο από το απερχόμενο Atto 3, με το μεταξόνιο να έχει αυξηθεί κατά 50 χλστ.

Ως προς το εσωτερικό, BYD εξοπλίζει το νέο Atto 3 με μεγάλη αιωρούμενη κεντρική οθόνη, ψηφιακό πίνακα οργάνων, head-up display, επιλογέα ταχυτήτων πίσω από το δίμπρατσο τιμόνι και δύο ασύρματες βάσεις φόρτισης στο κεντρικό τούνελ. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης ηλεκτρική πίσω πόρτα, ηχοσύστημα 16 ηχείων και ενσωματωμένο ψυγείο με δυνατότητα θέρμανσης. Παράλληλα, υπάρχει εμπρός αποθηκευτικός χώρος, χωρητικότητας 101 λίτρων.

BYD Atto 3: Έως 326 ίπποι και 630 χλμ. αυτονομίας

Στο τεχνικό σκέλος, η βασική έκδοση χρησιμοποιεί μπαταρία LFP χωρητικότητας 57,545 kWh και ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα, απόδοσης 200 kW (268 ίππων). Η αυτονομία φτάνει τα 540 χλμ. σύμφωνα με το κινεζικό πρότυπο CLTC. Πιο πάνω στην γκάμα τοποθετείται η έκδοση με μπαταρία 68,547 kWh και ισχυρότερο ηλεκτροκινητήρα 240 kW, που αντιστοιχεί σε 326 ίππους. Σε αυτή την περίπτωση, η αυτονομία αγγίζει τα 630 χλμ.

BYD Atto 3: Φόρτιση από 10% έως 97% σε 9 λεπτά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η ενσωμάτωση της τεχνολογίας flash charging της BYD, η οποία υπόσχεται εξαιρετικά μικρούς χρόνους φόρτισης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν στην Κίνα, η διαδικασία από το 10% έως το 97% μπορεί να ολοκληρωθεί σε περίπου 9 λεπτά, στοιχείο που, εφόσον επιβεβαιώνεται σε πραγματικές συνθήκες, φέρνει το ηλεκτρικό SUV πιο κοντά στη λογική χρήσης ενός συμβατικού αυτοκινήτου σε μεγάλα ταξίδια.

Το νέο Atto 3 αποκτά επίσης το σύστημα υποβοήθησης οδήγησης DiPilot 300, το οποίο βασίζεται σε LiDAR, καθώς και σύστημα συνεχούς μεταβολής της απόσβεσης. Η BYD φαίνεται να επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να τοποθετήσει το μοντέλο πιο ψηλά τεχνολογικά, σε μια κατηγορία όπου ο ανταγωνισμός στην Κίνα έχει γίνει ιδιαίτερα έντονος.

Η ανανέωση του Atto 3 έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το μοντέλο έχει ανάγκη από νέα ώθηση στην εγχώρια αγορά. Σύμφωνα με το CarNewsChina, οι πωλήσεις του compact SUV στην Κίνα υποχώρησαν στις 10.675 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 73,2% σε ετήσια βάση. Η νέα γενιά, επομένως, δεν έχει μόνο τον ρόλο μιας τυπικής αναβάθμισης, αλλά και την αποστολή να επαναφέρει το Atto 3 στο προσκήνιο.