Nissan Qashqai: Best-seller C-SUV στην Ευρώπη το πρώτο τρίμηνο του 2026

To Nissan Qashqai αναδείχθηκε ως το πιο δημοφιλές οικογενειακό SUV (C-SUV) στην Ευρώπη το πρώτο τρίμηνο του 2026, συνεχίζοντας την θετική του εμπορική πορεία.

Το Nissan Qashqai συνεχίζει να αποδεικνύει την ισχυρή του παρουσία στην αγορά, κατακτώντας την κορυφή στην κατηγορία C-SUV στην Ευρώπη για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Ταυτόχρονα, ξεχωρίζει και συνολικά, φτάνοντας στην 4η θέση των πωλήσεων ανεξαρτήτως κατηγορίας σε όλη την ευρωπαϊκή αγορά.

Η επίδοση αυτή αντικατοπτρίζει τη σταθερή επιτυχία ενός μοντέλου που από την πρώτη του εμφάνιση το 2007 πρωτοστάτησε, ουσιαστικά θεμελιώνοντας την κατηγορία των C-SUV.

Κερδίζει με την εμφάνιση και την καμπίνα του

Στη νέα του γενιά, σημείο αναφοράς είναι το νέο «παρουσιαστικό», το οποίο έχει σημαντικότερο highlight την ολοκαίνουργια μάσκα που αντλεί έμπνευση σε επίπεδο αισθητικής από τις αρχαίες ιαπωνικές πανοπλίες. Στο εσωτερικό, το Nissan Qashqai είναι ενισχυμένο με πολλές τεχνολογίες, άμεσα συνδεδεδεμένες με την ασφάλεια και την υποβοήθηση οδήγησης, ενώ στο… απόγειό της βρίσκεται και η συνδεσιμότητα, που περιλαμβάνει την πλήρη σουίτα υπηρεσιών της Google, συμπεριλαμβανομένων των Google Maps και Google Assistant

Από 140 ίππους και με e-Power υβριδικό σύστημα

Το Qashqai διατίθεται στην Ελλάδα σε παραλλαγές του γνωστού DIG-T κινητήρα των 1,3 λίτρων που αμφότερες συνεπικουρούνται από 12βολτο mild-hybrid σύστημα, αποδίδοντας στην πρώτη εκδοχή μέγιστη ισχύ 140 ίππων και στη δεύτερη 158 ίππους.

Στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκεται ασφαλώς η αυτοφορτιζόμενη υβριδική έκδοση e-Power, που εντέχνως μένει… μακριά από την πρίζα. Ο ισχυρός ηλεκτροκινητήρας των 190 ίππων κινεί «απευθείας» τους τροχούς, ενώ ο 3κύλινδρος βενζινοκινητήρας εσωτερικής καύσης με χωρητικότητα 1,5 λίτρων, μεταβλητή συμπίεση και ονομαστική ισχύ 156 ίππων που βρίσκεται κάτω από το καπό, λειτουργεί αποκλειστικά ως γεννήτρια και δεν είναι «συνδεδεμένος» με τους τροχούς, περιορίζοντας σημαντικά την κατανάλωση καυσίμου.