Νέο πακέτο Pack Performance για τις Alfa Romeo Giulia και Stelvio

Το νέο πακέτο ενισχύει τον αθλητικό χαρακτήρα των δύο μοντέλων, προσφέροντας σημαντικές αναβαθμίσεις τόσο μέσα στην καμπίνα όσο και στην οδηγική συμπεριφορά τους.

Ένα νέο πακέτο που ενσωματώνει τεχνολογικές καινοτομίες, εξασφαλίζοντας ακόμη καλύτερη οδηγική εμπειρία και πλουσιότερο εξοπλισμό κάνει διαθέσιμο η Alfa Romeo. Αυτό ονομάζεται Pack Performance, γίνεται διαθέσιμο στην Ευρώπη και αφορά αποκλειστικά τις Giulia και Stelvio.

Αναβαθμισμένη καμπίνα με νέο ηχοσύστημα

To Pack Performance περιλαμβάνει μαύρα δερμάτινα καθίσματα με κόκκινες ραγές, πινελιές από ανθρακόνημα και κόκκινες λεπτομέρειες στο ταμπλό, στα πάνελ των θυρών και το υποβραχιόνιο και premium ηχοσύστημα που αναπτύχθηκε από την Harman Kardon με τεχνολογία Logic 7® Surround για ομοιόμορφη και τρισδιάστατη κατανομή του ηχητικού σήματος για όλους τους επιβάτες, ανεξάρτητα από τη θέση ακρόασης. Το σύστημα περιλαμβάνει επίσης ένα subwoofer για βαθιά μπάσα, τέσσερα γούφερ 160 χλστ., πέντε ηχεία 80 χλστ. και τέσσερα tweeter 25 χιλιοστών.

Τι προσφέρει το Synaptic Dynamic Control

Όσον αφορά τις τεχνολογικές καινοτομίες, το πακέτο περιλαμβάνει το Synaptic Dynamic Control, ένα προηγμένο ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα ανάρτησης σχεδιασμένο να προσφέρει την τέλεια ισορροπία μεταξύ άνεσης, ακρίβειας και ασφάλειας κατά την οδήγηση.

Το σύστημα ρυθμίζει την απόκριση των αμορτισέρ σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώντας ειδικές ηλεκτροϋδραυλικές βαλβίδες, οι οποίες ρυθμίζουν την εσωτερική ροή λαδιού, για να μεταβάλλει τη δύναμη απόσβεσης ανάλογα με τις συνθήκες του δρόμου, το στυλ οδήγησης και τις καταπονήσεις που ανιχνεύονται από τους ενσωματωμένους αισθητήρες.

Στόχος είναι ο συνεχής ελέγχος των κινήσεων του αυτοκινήτου, η μείωση των κραδασμών και η διασφάλιση της σταθερότητας χωρίς συμβιβασμούς στην άνεση στις καθημερινές μετακινήσεις. Το Synaptic Dynamic Control επικοινωνεί με το επιλογέα mode (Alfa DNA), προσαρμόζοντας την απόδοση του αυτοκινήτου στις διάφορες λειτουργίες οδήγησης, ενώ μέσω του Chassis Domain Control, δηλαδή της μονάδας ελέγχου που επιβλέπει όλα τα κύρια συστήματα των δύο αυτοκινήτων, οι Giulia και Stelvio προσφέρουν μια ακόμη πιο συναρπαστική οδηγική εμπειρία.