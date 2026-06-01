Ποια μάρκα έχει τους πιο ικανοποιημένους πελάτες – Τι απάντησαν πάνω από 11.000 οδηγοί

Έρευνα που συμπεριέλαβε δεδομένα από 11.500 ιδιώτες ιδιοκτήτες αυτοκινήτων αποκαλύπτει τις μάρκες που έχουν τους πιο ικανοποιημένους πελάτες.

Η ικανοποίηση των οδηγών από τα αυτοκίνητά τους αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δείκτες για την επιτυχία μιας μάρκας στην αγορά.

Το έγκριτο σουηδικό περιοδικό ViBilagare δημοσίευσε τα αποτελέσματα της τελευταίας έρευνας AutoIndex, αναδεικνύοντας για δεύτερη συνεχόμενη φορά την Toyota ως τη μεγάλη νικήτρια. Η φετινή αξιολόγηση βασίστηκε σε αναλυτικά ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν 11.562 ιδιώτες ιδιοκτήτες οχημάτων, τα οποία ταξινομήθηκαν στη σκανδιναβική χώρα κατά τα έτη 2022 έως 2025.

Το AutoIndex αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο ολοκληρωμένη έρευνα καταναλωτών στον τομέα της αυτοκίνησης στη Σουηδία. Μέσα από τη διαδικασία αυτή αποκαλύπτονται όχι μόνο τα μοντέλα με τα οποία οι ιδιοκτήτες είναι πιο ικανοποιημένοι, αλλά και οι εταιρείες που έχουν τα καλύτερα συνεργεία, το πιο εξυπηρετικό προσωπικό και τους πιο πιστούς πελάτες.

Το τελικό αποτέλεσμα δεν επηρεάζεται αποκλειστικά από την αξιοπιστία των ίδιων των αυτοκινήτων, αλλά και από το επίπεδο των τιμών, καθώς και από την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται στα εξουσιοδοτημένα συνεργεία, καλύπτοντας κάθε πτυχή της εμπειρίας της ιδιοκτησίας.

Η πρωτιά της Toyota

Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένη τόσο από το όχημά της όσο και από την εξυπηρέτηση των αντιπροσωπειών. Η μέση βαθμολογία διαμορφώθηκε στους 827 πόντους, σε μια κλίμακα από το 0 έως το 1.000, γεγονός που αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο ικανοποίησης στην αγορά.

Η Toyota κατέκτησε την κορυφή συγκεντρώνοντας 885 πόντους, με τους αναλυτές του ViBilagare να επισημαίνουν ότι η επιτυχία της οφείλεται στη μεγάλη γκάμα μοντέλων που διαθέτει, στην εμπιστοσύνη που εμπνέει στους αγοραστές και στο εξαιρετικά εκτενές δίκτυο των συνεργατών της.

Οι μάρκες που βρέθηκαν στις πρώτες θέσεις

Στις κορυφαίες θέσεις του πίνακα κατάταξης βρέθηκαν επίσης η BMW με 881 πόντους, καθώς και οι ιαπωνικές Subaru και Honda, οι οποίες μοιράστηκαν την τρίτη θέση με 879 πόντους η καθεμία. Πάνω από τον γενικό μέσο όρο των 827 πόντων κινήθηκαν αρκετοί ακόμα κατασκευαστές, με τη Volvo να συγκεντρώνει 864 πόντους και τη Mazda να ακολουθεί με 859 πόντους.

Η Mercedes και η Tesla ισοβάθμησαν στους 855 πόντους, ενώ τη λίστα των εταιρειών που ξεπέρασαν τον μέσο όρο συμπληρώνουν η Polestar με 844 πόντους, η Kia με 840 πόντους και η Audi με 839 πόντους, επιβεβαιώνοντας ότι ο ανταγωνισμός για την προτίμηση του κοινού παραμένει ιδιαίτερα έντονος σε όλες τις κατηγορίες.