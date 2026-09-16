Ραγδαίες εξελίξεις στην τουρκική Togg: Πωλείται το 46% της εταιρείας

Δύο βασικοί μέτοχοι της Togg ετοιμάζονται να πουλήσουν τα μερίδιά τους στην Turkcell και κρατικό επενδυτικό ταμείο της Τουρκίας.

Σε τροχιά σημαντικών μετοχικών ανακατάξεων βρίσκεται η τουρκική εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων Togg, καθώς οι εταιρείες Vestel Elektronik και Anadolu Group Holding επιβεβαίωσαν ότι βρίσκονται σε συζητήσεις για την πώληση των μεριδίων τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Reuters, το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Τουρκίας (TWF) ετοιμάζεται να εισέλθει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, εξαγοράζοντας, σε συνεργασία με την Turkcell, το μερίδιο του 46% που κατέχουν από κοινού οι δύο όμιλοι.

Αν και καμία από τις εμπλεκόμενες πλευρές δεν έχει καταλήξει σε οριστική συμφωνία, η Anadolu Group ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις ευθυγραμμίζονται με την επενδυτική της στρατηγική, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει ακόμη δεσμευτικό πλαίσιο.

Από την πλευρά της, η Vestel σημείωσε πως δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση από το διοικητικό της συμβούλιο. Η Turkcell επιβεβαίωσε επίσης τη συμμετοχή της στις συζητήσεις, ενώ το κρατικό ταμείο TWF και η διοίκηση της Togg δεν πήραν θέση.

Η μετοχική σύνθεση

Μέχρι σήμερα, το μετοχικό κεφάλαιο της Togg είναι διαμοιρασμένο ισόποσα κατά 23% μεταξύ των Vestel Elektronik, Anadolu Group Holding, Turkcell και BMC Otomotiv, ενώ το ποσοστό του 8% που απομένει, ανήκει στην Ένωση Επιμελητηρίων και Χρηματιστηρίων της Τουρκίας (TOBB). Σε περίπτωση ολοκλήρωσης της συμφωνίας, η Turkcell και το TWF θα αποκτήσουν τον πλήρη έλεγχο των μεριδίων των δύο μετόχων, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει ακόμα γνωστές οι οικονομικές λεπτομέρειες της συναλλαγής.

Η είδηση προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις στις αγορές. Η μετοχή της Turkcell έκλεισε αρχικά με υποχώρηση 8,16% πριν σημειώσει μικρή ανάκαμψη 1,6%, ενώ οι τίτλοι των Anadolu Group και Vestel ενισχύθηκαν κατά 4,37% και 3,05% αντίστοιχα.

Η πορεία της Togg μέχρι σήμερα

Η Togg ιδρύθηκε πριν από οκτώ χρόνια κατόπιν προτροπής του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την παραγωγή του πρώτου αμιγώς εγχώριου επιβατικού αυτοκινήτου της χώρας. Η εμπορική της παρουσία στην τουρκική αγορά ενισχύεται συστηματικά, καθώς πέρυσι κατέγραψε 39.020 πωλήσεις οχημάτων, ενώ στο πρώτο επτάμηνο του τρέχοντος έτους οι ταξινομήσεις αυξήθηκαν κατά 30% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τις 25.848 μονάδες.