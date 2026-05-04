Η μεγάλη ανατροπή: Ποια μάρκα «έσπασε» το δίδυμο Volkswagen–Toyota στην κορυφή των πωλήσεων

Μετά την 3η θέση στην Ευρώπη το 2025, η Skoda ανέβηκε ακόμη ένα σκαλί στο πρώτο τρίμηνο του 2026 και μπήκε ανάμεσα σε VW και Toyota.

Η Skoda συνεχίζει την ανοδική της πορεία στην ευρωπαϊκή αγορά, αποδεικνύοντας ότι η 3η θέση που κατέκτησε το 2025 δεν ήταν τυχαία, αλλά το αποτέλεσμα μιας σταθερής και δυναμικής στρατηγικής ανάπτυξης.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία της ACEA για το πρώτο τρίμηνο του 2026, η μάρκα κατετάγη στη 2η θέση ανάμεσα στις αυτοκινητοβιομηχανίες στην ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά (EU+EFTA+UK). Οι ταξινομήσεις της έφτασαν τις 222.528, σημειώνοντας σημαντική αύξηση της τάξης του 15,7% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2025.

Στη δεύτερη θέση με αύξηση πωλήσεων

Στην περιοχή EU+EFTA+UK, η Skoda κατέγραψε μερίδιο αγοράς 6,3% το πρώτο τρίμηνο του 2026, έναντι 5,7% την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Με 222.528 ταξινομήσεις, κινήθηκε μπροστά από την Toyota ως μάρκα, η οποία κατέγραψε 219.664 ταξινομήσεις στο ίδιο διάστημα.

Αντίστοιχα ισχυρή είναι η εικόνα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην αγορά της ΕΕ, η Skoda κατέγραψε 191.657 ταξινομήσεις το πρώτο τρίμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 16,9% σε σχέση με το 2025 και ανεβάζοντας το μερίδιό της στο 6,8%, από 6,0% την προηγούμενη χρονιά. Η επίδοση αυτή την κατατάσσει επίσης στη 2η θέση μεταξύ των μαρκών στην ΕΕ, πίσω μόνο από τη Volkswagen.

Η ισχυρή ανάπτυξη της Skoda ξεχωρίζει ακόμη περισσότερο σε ένα περιβάλλον όπου η συνολική αγορά κινείται με θετικούς, αλλά σημαντικά χαμηλότερους ρυθμούς. Στην περιοχή ΕΕ+EFTA+ΗΒ, η συνολική αγορά νέων αυτοκινήτων αυξήθηκε κατά 4,1% το πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ η Skoda κατέγραψε αύξηση 15,7%, δηλαδή σχεδόν τετραπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από την αγορά. Αντίστοιχα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η αγορά αυξήθηκε κατά 4,0%, ενώ η Skoda ενισχύθηκε κατά 16,9%.

Η επιτυχία αυτή βασίζεται στην πλήρη γκάμα μοντέλων της Skoda. Από το Fabia, το Octavia, το Kamiq, το Karoq και το Kodiaq έως τα αμιγώς ηλεκτρικά Elroq, Enyaq και Enyaq Coupé, η Skoda έχει διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη πρόταση για τις πραγματικές ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς.

Τέταρτη στα ηλεκτρικά

Η δυναμική της Skoda στην Ευρώπη ενισχύεται και από την πρόοδό της στην ηλεκτροκίνηση. Το 2025, η μάρκα κατέκτησε την 4η θέση μεταξύ των κατασκευαστών ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη, με την επιτυχία των Elroq και Enyaq να συμβάλλει καθοριστικά στην εικόνα της.

Το 2026, η ηλεκτρική της γκάμα συνεχίζει να ενισχύεται με τα επερχόμενα Epiq και Peaq, με στόχο να καλύψει ακόμη περισσότερες ανάγκες της καθημερινής ηλεκτρικής μετακίνησης.