Το ανανεωμένο Jeep Avenger αποκαλύφθηκε πριν παρουσιαστεί

Το ανανεωμένο Jeep Avenger έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση, πριν ακόμη αποκαλυφθεί επίσημα από τη μάρκα.

Το Avenger επισκέφθηκε το φεστιβάλ “Todo Mundo no Rio” (Everyone in Rio) που πραγματοποιείται στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, καθώς αποτελεί το επίσημο αυτοκίνητο αυτού του διεθνούς event.

«Δεν είναι εύκολο να βγει ένα μοντέλο στους δρόμους πριν καν παρουσιαστεί, αλλά μόνο το Avenger θα μπορούσε να εκπληρώσει μια τόσο σημαντική αποστολή στο Ρίο ντε Τζανέιρο», σχολιάζει ο Hugo Domingues, επικεφαλής της Jeep για τη Νότια Αμερική. «Αυτή είναι η πρώτη δημόσια εμφάνιση του ανανεωμένου Avenger και συμβαίνει εδώ στη Βραζιλία, ενισχύοντας τη σημασία της χώρας μας και τον τρόπο με τον οποίο προετοιμάζουμε τα πάντα με τον καλύτερο τρόπο για την κυκλοφορία του, η οποία θα πραγματοποιηθεί σύντομα», πρόσθεσε ο Hugo Domingues.

Τι αλλάζει στην εμφάνισή του

Το ανανεωμένο Avenger υιοθετεί κάποιες μικρές αλλαγές, οι οποίες ωστόσο καταφέρνουν να φρεσκάρουν ουσιαστικά την εμφάνισή του. Η χαρακτηριστική γρίλια των 7 οπών φωτίζεται, όχι μέσω μιας ενιαίας μπάρας LED, αλλά μέσω ξεχωριστών φωτιζόμενων ορίζοντιων τμημάτων μέσα σε κάθε οπή. Στις δύο άκρες, υπάρχει επίσης νέα LED υπογραφή που κάνει το αυτοκίνητο άμεσα αναγνωρίσιμο, ενώ πιο χαμηλά, ο προφυλακτήρας έχει δεχθεί κάποιες μικρές σχεδιαστικές διαφοροποιήσεις.

Ενώ δεν αποκαλύφθηκε κάποια εικόνα από το πίσω μέρος, η Jeep φημολογείται πως θα δώσει στο αυτοκίνητο φωτιστικά σώματα με νέα γραφικά. Επίσης, όπως συμβαίνει συχνά σε τέτοιες περιπτώσεις, η μάρκα είναι πιθανό να αναβαθμίσει την παλέτα χρωμάτων του αυτοκινήτου και να προσφέρει νέα σχέδια σε ζάντες.

Διαφοροποιήσεις θα υπάρχουν και μέσα στην καμπίνα, εντούτοις, θα είναι πιο περιορισμένες. Η διάταξη του ταμπλό θα παραμείνει ίδια, όμως είναι πιθανό η μάρκα να αυξήσει τη διαγώνιο της κεντρικής οθόνης αφής και να προσφέρει σημαντικές αναβαθμίσεις στο σύστημα infotainment του αυτοκινήτου, ενισχύοντας τις δυνατότητες συνδεσιμότητας. Ενισχυμένη θεωρείται σίγουρο πως θα είναι η σουίτα συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης και ασφάλειας.

Σε βενζίνη, ήπια υβριδικό και ηλεκτρικό

Όσον αφορά τα κινητήρια σύνολα, η γκάμα αναμένεται να παραμείνει ως έχει. Στη βάση θα τοποθετούνται οι επιλογές βενζίνης, θα ακολουθούν οι ήπιες υβριδικές εκδόσεις, ενώ, όσοι επιθυμούν ένα αυτοκίνητο μηδενικών εκπομπών, θα έχουν τη δυνατότητα να προτιμήσουν την αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, η οποία είναι πιθανό να προσφέρει ελαφρώς μεγαλύτερη ηλεκτρική αυτονομία.