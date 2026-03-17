DS N°7: Με έως 740 χλμ. αυτονομία

Με ηλεκτρική αυτονομία έως 740 χλμ. και νέα αρχιτεκτονική, το DS N°7 παίρνει τη σκυτάλη από το DS 7 και σηματοδοτεί την επόμενη φάση για τη γαλλική μάρκα.

Το DS N°7 αντικαθιστά το DS 7 και αναλαμβάνει τον ρόλο του βασικού εκπροσώπου της DS Automobiles στην κατηγορία των premium compact SUV. Η εξέλιξη της φιλοσοφίας του DS 7 παραμένει και εδώ, κάτι που σημαίνει ότι και το N°7 είναι προσανατολισμένο στην άνεση και στην ποιότητα κατασκευής, αλλά πλέον προσαρμόζεται στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Η γκάμα του DS N°7 περιλαμβάνει πλήρως ηλεκτρικές εκδόσεις E-TENSE αλλά και υβριδική επιλογή, ενώ στην κορυφή της βρίσκεται μια ηλεκτρική έκδοση Long Range με αυτονομία έως 740 χλμ. στον κύκλο WLTP.

DS N°7: σχεδίαση και διαστάσεις

Σε επίπεδο διαστάσεων, το DS N°7 είναι ελαφρώς μεγαλύτερο από το μοντέλο που αντικαθιστά. Το μήκος φτάνει πλέον τα 4,66 μέτρα, αυξημένο κατά περίπου 7 εκατοστά, ενώ το μεταξόνιο μεγαλώνει κατά 5 εκατοστά και φτάνει τα 2,79 μ. Η αύξηση αυτή μεταφράζεται κυρίως σε περισσότερο χώρο για τους επιβάτες, ιδιαίτερα στο πίσω μέρος, χωρίς να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του αυτοκινήτου ως ενός SUV με διαστάσεις κατάλληλες για καθημερινή χρήση. Το πλάτος και το ύψος παραμένουν στα 1,90 και 1,63 μέτρα αντίστοιχα.

Η σχεδίαση ακολουθεί τη νέα αισθητική ταυτότητα της DS. Στο εμπρός μέρος κυριαρχεί η φωτεινή υπογραφή DS Light Blade σε σχήμα V, σε συνδυασμό με τη φωτιζόμενη μάσκα DS Luminascreen. Στο πίσω μέρος, τα κατακόρυφα φωτιστικά σώματα ενσωματώνουν στοιχεία της ίδιας σχεδιαστικής φιλοσοφίας, δημιουργώντας μια χαρακτηριστική υπογραφή. Το αμάξωμα έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδυάζει κομψότητα και αεροδυναμική αποδοτικότητα, με τον συντελεστή οπισθέλκουσας να φτάνει στο 0,26.

Στην καμπίνα η DS επιδιώκει να συνδυάσει την ψηφιακή τεχνολογία με στοιχεία που παραπέμπουν στη γαλλική παράδοση και στην πολυτέλεια. Το ταμπλό φιλοξενεί ψηφιακό πίνακα οργάνων 10 ιντσών και μια μεγάλη κεντρική οθόνη αφής 16 ιντσών για το σύστημα πολυμέσων DS Iris System 2.0. Η ποιότητα των υλικών παραμένει ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της DS και μεταξύ άλλων, στο εσωτερικό διατηρούνται οι χαρακτηριστικές ραφές Pearl Stitching, καθίσματα που ανάλογα με την έκδοση είναι επενδεδυμένα ακόμη και με δέρμα Nappa, καθώς και διακοσμητικά στοιχεία από πραγματικό ξύλο ή αλουμίνιο.

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί και στην αίσθηση ευρυχωρίας και φωτεινότητας. Τα πίσω παράθυρα έχουν μεγαλώσει κατά 30% σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο, ενώ η πανοραμική οροφή είναι μεγαλύτερη κατά 40%. Παράλληλα, ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 560 λίτρα, τιμή που τοποθετεί το DS N°7 στις κορυφαίες θέσεις της κατηγορίας.

DS N°7: ηλεκτρική τεχνολογία και κινητήρες

Στο πεδίο της ηλεκτροκίνησης, το DS N°7 διατίθεται με τρεις ηλεκτρικές εκδόσεις E-TENSE. Η βασική προσθιοκίνητη έκδοση αποδίδει 230 ίππους και χρησιμοποιεί μπαταρία 73,7 kWh, προσφέροντας αυτονομία έως 543 χλμ. στον κύκλο WLTP και επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 7,7 δευτερόλεπτα. Πάνω από αυτή τοποθετείται η έκδοση FWD Long Range, η οποία αποδίδει 245 ίππους και διαθέτει μεγαλύτερη μπαταρία 97,2 kWh που κατασκευάζεται στη Γαλλία, επιτρέποντας αυτονομία έως 740 χλμ. Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται η τετρακίνητη AWD Long Range με δύο ηλεκτρικά μοτέρ, συνδυαστική ισχύ 350 ίππων και αυτονομία έως 679 χλμ., ενώ η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε περίπου 5,4 δευτερόλεπτα. Η μέση κατανάλωση ενέργειας ανακοινώνεται περίπου στις 16-17 kWh/100 χλμ., ανάλογα με την έκδοση.

Το ηλεκτρικό σύστημα βασίζεται σε αρχιτεκτονική 400 Volt, με μέγιστη ισχύ φόρτισης έως 160 kW. Έτσι, στις εκδόσεις με τη μεγάλη μπαταρία των 97,2 kWh η φόρτιση από το 20% έως το 80% σε ταχυφορτιστή DC μπορεί να ολοκληρωθεί σε περίπου 27 λεπτά, με μέγιστη ισχύ έως 160 kW, ενώ σε μόλις δέκα λεπτά μπορούν να ανακτηθούν έως περίπου 190 χλμ. αυτονομίας. Σε συνθήκες ταξιδιού στον αυτοκινητόδρομο με μέση ταχύτητα περίπου 120 χλμ./ώρα, η DS αναφέρει ότι η αυτονομία μπορεί να ξεπεράσει τα 450 χλμ. Η ενεργειακή διαχείριση υποστηρίζεται από σύστημα ανάκτησης ενέργειας πολλαπλών βαθμίδων και λειτουργία one-pedal.

Σε κάθε περίπτωση, στην γκάμα διατηρείται και το υβριδικό σύστημα της Stellantis των 145 ίππων. Το σύνολο συνδυάζει έναν τρικύλινδρο turbo κινητήρα βενζίνης 1,2 λίτρων με ηλεκτρικό μοτέρ ενσωματωμένο στο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη. Η κατανάλωση ανακοινώνεται στα 5,3 λίτρα ανά 100 χλμ., ενώ οι εκπομπές CO₂ ξεκινούν από 119 γρ./χλμ.

DS N°7: άνεση

Στον τομέα της τεχνολογίας υποβοήθησης οδήγησης, το DS N°7 ενσωματώνει το DS Drive Assist 2.0, ένα σύστημα ημιαυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2, καθώς και το DS Night Vision με υπέρυθρη κάμερα για τον εντοπισμό πεζών ή ζώων σε απόσταση έως 300 μέτρων. Παράλληλα, το σύστημα φωτισμού DS Pixelvision προσαρμόζει τη δέσμη των προβολέων ώστε να μην ενοχλεί τους άλλους οδηγούς.

Από εκεί και πέρα, το DS Active Scan Suspension χρησιμοποιεί κάμερα που «διαβάζει» το οδόστρωμα μπροστά από το αυτοκίνητο και προσαρμόζει τη λειτουργία των αμορτισέρ σε πραγματικό χρόνο.

Η παραγωγή του DS N°7 βασίζεται σε ευρωπαϊκή αλυσίδα, με την μεγάλη μπαταρία και τους ηλεκτροκινητήρες να κατασκευάζονται στη Γαλλία, ενώ η τελική συναρμολόγηση πραγματοποιείται στο εργοστάσιο της Stellantis στο Μέλφι της Ιταλίας. Ως προς την είσοδό του στην ελληνική αγορά, υπολογίζεται περίπου τον Οκτώβριο.