«Έκαψες» πινακίδα STOP: Πότε το πρόστιμο φτάνει τα 4.000 ευρώ

Βαρύς πέφτει ο πέλεκυς σε όσους τελούν μια παράβαση που συνδέεται με την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων.

Τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση θανάτων (22%) από τροχαία ατυχήματα πέτυχε η Ελλάδα το 2025, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Κομισιόν για την οδική ασφάλεια, αποτυπώνοντας τις προσπάθειες των αρμόδιων φορέων για ασφαλέστερες μετακινήσεις.

Παρ’ όλα αυτά, η χώρα μας συνεχίζει να βρίσκεται πίσω από αρκετά ευρωπαϊκά κράτη, κάτι που επιτάσσει την εντατικοποίηση της προσπάθειας για μείωση τροχαίων ατυχημάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο κινείται ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας που βρίσκεται εδώ και λίγους μήνες σε εφαρμογή, επιφυλάσσοντας αυστηρές ποινές για όσους τελούν παραβάσεις οι οποίες συνδέονται με σοβαρά τροχαία.

Μία από αυτές τις παραβάσεις είναι η παραβίαση του STOP, μία συμπεριφορά που εξακολουθεί να αποτελεί βασική αιτία πρόκλησης σοβαρών συγκρούσεων, ιδιαίτερα μέσα στον αστικό ιστό και σε επικίνδυνες διασταυρώσεις.

Με τον νέο ΚΟΚ η παραβίαση της πινακίδας Ρ-2 (STOP) επισύρει πρόστιμο ύψους 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες.

Σε περίπτωση που ο οδηγός υποπέσει ξανά στην ίδια παράβαση μέσα σε πέντε χρόνια, το πρόστιμο εκτοξεύεται στα 1.000 ευρώ και η αφαίρεση άδειας φτάνει τις 180 ημέρες.

Πρόκληση τροχαίου ατυχήματος

Σε περίπτωση που προκληθεί τροχαίο ατύχημα, το πρόστιμο αυξάνεται στα 700 ευρώ και ο οδηγός στερείται το δίπλωμά του για 60 ημέρες.

Αν ο οδηγός γίνει υπαίτιος τροχαίου ατυχήματος, με το οποίο επήλθε βαριά σωματική βλάβη ή σημαντική βλάβη σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις ή θάνατος ή θάνατοι μεγάλου αριθμού ανθρώπων επιβάλλονται οι ποινές του Ποινικού Κώδικα.

Αν ο ίδιος οδηγός τελέσει ξανά την ίδια παράβαση μέσα σε πέντε χρόνια, το πρόστιμο αυξάνεται στα 2.000 ευρώ και η αφαίρεση άδειας διαρκεί 4 έτη.

Σε περίπτωση διάπραξης για τρίτη φορά μέσα σε διάστημα 5 ετών από την αμέσως προηγούμενη διάπραξη της παράβασης, το πρόστιμο φτάνει τα 4.000 ευρώ και το δίπλωμα αφαιρείται για 8 έτη.