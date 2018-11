H Volkswagen στην «Αυτοκίνηση ΕΚΟ 2018»

Στο περίπτερο της Volkswagen, έκτασης 580 τ.μ., κυρίαρχη παρουσία έχει το νέο Touareg, η ναυαρχίδα της εταιρείας, που εμφανίζεται για πρώτη φορά σε έκθεση αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις τεχνολογίες του, να θαυμάσουν το design και να εντυπωσιαστούν από τους χώρους του μοντέλου. Οι ηλεκτροκίνητες προτάσεις της μάρκας, το e-Golf με αυτονομία 300 χλμ. αλλά και η επιτυχημένη ειδική έκδοση e-up! powered by Protergia, αναμένεται να τραβήξουν το ενδιαφέρον.

Όσον αφορά στη γκάμα των μοντέλων με κινητήρα φυσικού αερίου CNG, αυτή θα εκπροσωπηθεί από το best seller eco up! και την ανανεωμένη έκδοση του Polo TGI. Τα δυναμικά και σπορτίφ χαρακτηριστικά της Volkswagen θα εκφραστούν μέσα από το κορυφαίο Golf R, το Polo GTI και το νεότερο μέλος της οικογένειας, το up! GTI. Την πρώτη του παρουσία στην ελληνική αγορά θα πραγματοποιήσει το νέο Polo R-Line ενώ η γκάμα R-Line ολοκληρώνεται με τις αντίστοιχες σπορ εκδόσεις των Golf, Tiguan και Arteon. Στην εφετινή έκθεση το νέο cross up! κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο ευρύ κοινό ενώ τέλος, από το περίπτερο της μάρκας δεν θα μπορούσε να λείπει το T-Roc, το compact SUV της εταιρείας.

Αναλυτικότερα, το περίπτερο της μάρκας θα φιλοξενήσει τα παρακάτω μοντέλα: e-up! powered by Protergia 82PS, T-Roc 1.0 TSI 115PS, eco up! 68PS CNG, Golf 1.0 TSI 110PS R-Line, νέο cross up! 75PS ASG, Golf R 4Motion DSG, νέο up! GTI 115PS, e-Golf 136PS, νέο Polo R-Lιne 1.0 TSI 115PS, Tiguan 1.4 TSI 125PS R-Line, νέο Polo 1.0 TGI 90PS, Arteon R-Line 2.0 TDI 150PS DSG, Polo GTI 2.0 TSI 200PS DSG και νέο Touareg.

Η έκθεση Αυτοκίνηση 2018 θα φιλοξενηθεί στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας, στο Ελληνικό (πρώην Δυτικός Αερολιμένας Αθηνών). Θα υποδεχθεί για πρώτη μέρα το κοινό το Σάββατο 10 Νοεμβρίου, ενώ θα κλείσει τις πύλες της την Κυριακή 18 Νοεμβρίου. Ώρες λειτουργίας, τις καθημερινές 15:00-21:00 και τα Σαββατοκύριακα 10:00-21:00.