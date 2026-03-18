Ελλάδα: Ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης με 4.400 νέα δημόσια σημεία φόρτισης

Μία από τις 25 παρεμβάσεις στο πλαίσιο του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, αφορά στην επέκταση των υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Σε δράσεις για την περαιτέρω διείσδυση της ηλεκτροκίνησης στην ελληνική αγορά θα απορροφηθεί ένα σημαντικό κομμάτι από τους πόρους του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου

Μία από αυτές αφορά στη δημιουργία 4.400 δηµόσια προσβάσιµων σηµείων φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων, σε περιοχές όπου σήµερα η αγορά δεν αναπτύσσει επαρκώς σχετικές υποδοµές.

Με το συγκεκριμένο μέτρο, ύψους 135 εκατ. ευρώ, ενισχύεται το δίκτυο φόρτισης που είναι απαραίτητο για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις για να περάσει η ηλεκτροκίνηση από τη θεωρία στην πράξη και για αυτούς.

Οι υποδοµές θα είναι δηµόσια προσβάσιµες και θα µπορούν να χρησιµοποιούνται από το σύνολο των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Όπως ανέφερε σε πρόσφατες δηλώσεις του ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ήδη στην Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 10.000 δημόσια σημεία φόρτισης, ενώ στην Αττική τα δημόσια σημεία φόρτισης ανέρχονται σε 3.000, πολλά εκ των οποίων είναι ταχυφορτιστές.

Στην επιτάχυνση τους ρυθμούς διείσδυσης της ηλεκτροκίνησης αναμένεται να συνδράμουν και άλλες δράσεις που περιλαμβάνονται στη δέσμη παρεμβάσεων όπως το Κοινωνικό Leasing, το οποίο αφορά την επιδοτούμενη χρηματοδοτική μίσθωση ηλεκτρικού ΙΧ.

Επιπλέον, συμβολή θα έχει και η δράση απόκτησης επαγγελματικών ηλεκτρικών οχημάτων, μέσω μίσθωσης ή αγοράς, από πολύ μικρές επιχειρήσεις (289 εκατ. ευρώ). ΟΙ ωφελούμενες επιχειρήσεις θα επιδοτούνται επί του κόστους αγοράς ή μίσθωσης με:

⁠40% για ΙΧ οχήματα και ελαφριά van, καθώς και για οχήματα άνω των 9 θέσεων (μεσαία van)

⁠⁠ 30% για την αγορά βαρέων οχημάτων (λεωφορεία και φορτηγά).

Επιδοτείται επιπλέον η εγκατάσταση φορτιστών για ιδιωτική χρήση στις επιχειρήσεις. Μέσω του μέτρου αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 14.000 επιχειρήσεις για ΙΧ, ελαφρά – μεσαία van, καθώς και 1.000 επιχειρήσεις μεταφορών και logistics για φορτηγά.

Παράδειγμα: Έστω εταιρία η οποία θέλει να αγοράσει δυο οχήματα, ένα ΙΧ και ένα ελαφρύ van, καθαρής αξίας 30.000 ευρώ και 50.000 ευρώ αντίστοιχα. Η εταιρία θα επιδοτηθεί με ποσοστό 40% και για τα δυο οχήματα, δηλαδή 32.000 ευρώ.

Τέλος, όπως είχαν γράψει πρώτοι οι 4Τροχοί, προβλέπεται και η επιδότηση 20.000 ευρώ για αντικατάσταση συμβατικών ταξί με ηλεκτρικά Σε πρώτη φάση παρέχεται στήριξη στους ιδιοκτήτες ταξί της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διευκολυνθεί η αντικατάσταση συμβατικών οχημάτων των οποίων λήγει ο χρόνος ζωής με ηλεκτρικά οχήματα κατ’ εφαρμογή του Κλιματικού Νόμου και στην συνέχεια το μέτρο θα ενεργοποιηθεί σε όλη την Επικράτεια. Προβλέπεται άμεση πρόσβαση στο ποσό της επιδότησης χωρίς να παρεμβάλλονται χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες.