Πότε έρχεται στην Ελλάδα το VW ID. Polo των 21.990 ευρώ

To νέο VW ID. Polo είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα με τιμές από 30.590 ευρώ, ωστόσο μέσα στο καλοκαίρι, η γκάμα του θα επεκταθεί με μια πιο προσιτή επιλογή.

Το ID. Polo, το μοντέλο με το οποίο η Volkswagen επεκτείνει την ηλεκτρική της γκάμα, ξεκινάει την εμπορική πορεία του επί ελληνικού εδάφους σε δύο εξοπλιστικές εκδόσεις Life και Style.

Αμφότερες συνδυάζονται με μπαταρία NMC (νικελίου-μαγγανίου-κοβαλτίου) καθαρής χωρητικότητας 52 kWh και έναν ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 211 ίππων που δίνει στο αυτοκίνητο τη δυνατότητα να πετυχαίνει το σπριντ από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα σε 7,1 δλ.

Η αυτονομία αγγίζει τα 453 χιλιόμετρα στην Life και 442 χλμ. στη Style, με τη φόρτιση σε ρεύμα DC για το 10% έως 80% να ολοκληρώνεται σε περίπου 24 λεπτά της ώρας, όταν συνδεθεί σε ταχυφορτιστή (η δυνατότητα ταχείας φόρτισης φτάνει τα 105 kW).

Νέα, πιο προσιτή επιλογή έρχεται το καλοκαίρι

Από τα μέσα Ιουλίου 2026, η φίρμα σχεδιάζει να κάνει διαθέσιμη μια ακόμη επιλογή (Trend) το κόστος αγοράς της οποίας θα είναι σημαντικά χαμηλότερο. Βασίζεται σε μια μπαταρία χημείας LFP (λιθίου-σιδήρου-φωσφορικού), με καθαρή χωρητικότητα 37 kWh και έναν ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 116 ίππων.

Για τη φόρτιση από 10% έως 80% απαιτεί 23 λεπτά σε συνεχές ρεύμα DC (με ταχύτητα έως 90 kW) και η μικτή αυτονομία που προσφέρει με μια πλήρη φόρτιση αγγίζει τα 315 χιλιόμετρα. Το σπριντ από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα γίνεται σε 11 δευτερόλεπτα.

Τι περιλαμβάνει ο εξοπλισμός

H εισαγωγική Trend διαθέτει στο βασικό εξοπλισμό συστήματα υποβοήθησης οδηγού όπως Side Assist και Lane Assist, συμπεριλαμβανομένου του Emergency Assist. Επίσης, θα διαθέτει προβολείς LED με αυτόματο έλεγχο μεγάλης σκάλας, Digital Cockpit με οθόνη 10 ιντσών, το σύστημα infotainment Innovision 13 ιντσών, πολυλειτουργικό τιμόνι με επένδυση leatherette και αυτόματο κλιματισμό.

Η έκδοση Life περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ζάντες ελαφρού κράμματος 17 ιντσών, 2 θύρες USB C-Type εμπρός, 2 θύρες USB C -Type πίσω για φόρτιση (έως 60 W), 6+1 ηχεία, ασύρματη φόρτιση κινητού τηλεφώνου, αυτόματο κλιματισμό Air Care Climatron 2 ζωνών, εμπρός θερμαινόμενα καθίσματα, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέπτες, κάμερα οπισθοπορείας, προβολείς LED και πίσω φώτα LED, Adaptive Cruise Control κ.α

Η κορυφαία Style περιλαμβάνει επιπλέον τεχνολογία φωτισμού με IQ.LIGHT LED matrix προβολείς, φωτιζόμενη λωρίδα LED, 3D LED πίσω φώτα και φωτιζόμενο λογότυπο VW εμπρός και πίσω. Στο εσωτερικό ξεχωρίζει με sport comfort καθίσματα, ατμοσφαιρικό φωτισμό και υλικά υψηλής ποιότητας. Επίσης περιλαμβάνονται θέρμανση τιμονιού και καθισμάτων, καθώς και αυτόματος κλιματισμός δύο ζωνών.

Οι τιμές

Το νέο VW ID. Polo ξεκινάει την εμπορική του πορεία με τιμές από 30.590 ευρώ στην έκδοση Life και από 33.990 στην πλουσιότερη Style, με τις τιμές να συμπεριλαμβάνουν την επιδότηση των 3.000 ευρώ του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά 3.

Η εισαγωγική έκδοση Trend με τη μικρή μπαταρία των 37 kWh, θα γίνει διαθέσιμη με αρχική τιμή 21.990 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης της επιδότησης).