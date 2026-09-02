100 παραβιάσεις του ορίου ταχύτητας στη Θεσσαλονίκη

Στους παραβάτες οδηγούς επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές.
Στοχευμένες αστυνομικές δράσεις σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης διεξάγει η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
Στο πλαίσιο αυτό, κατά τις βραδινές ώρες της 29-08-2026 έως και πρώτες πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας, τροχονόμοι πραγματοποίησαν ειδική εξόρμηση για ελέγχους οχημάτων, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, ελέγχθηκαν συνολικά 385 οχήματα και βεβαιώθηκαν συνολικά 148 παραβάσεις.
Συγκεκριμένα:
- 100 για παραβίαση ορίου ταχύτητας,
- 2 για εκπομπές θορύβου,
- 4 για παράνομη τοποθέτηση μεμβρανών ανεμοθώρακα,
- 2 για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης,
- 1 για αυτοσχέδιους αγώνες,
- 39 λοιπές παραβάσεις,
- ενώ προχώρησαν στην ακινητοποίηση 21 οχημάτων.
Στους παραβάτες οδηγούς επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές, ενώ παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό.