13χρονος οδηγούσε όχημα στην Αττική – Πού εντοπίστηκε από την ΕΛΑΣ

Ο ανήλικος εντοπίστηκε πίσω από το τιμόνι στο πλαίσιο ειδικής αστυνομικής επιχείρησης σε οικισμούς της Δυτικής Αττικής.

Στα δίχτυα της αστυνομίας πιάστηκε την Παρασκευή 8 Αυγούστου ένας 13χρονος ο οποίος οδηγούσε όχημα, στο πλαίσιο ειδικής επιχείρησης σε οικισμούς των Άνω Λιοσίων, της Φυλής και του Ζεφυρίου.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Σκοπός της ευρείας κλίμακας επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στις εν λόγω περιοχές.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, πραγματοποιήθηκε πληθώρα ελέγχων και βεβαιώθηκαν συνολικά 82 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ, όπως ενδεικτικά, για στέρηση άδειας οδήγησης, μη χρήση προστατευτικής ζώνης, μη χρήση κράνους και επίδειξη ικανοτήτων, ενώ ακόμα ακινητοποιήθηκαν και μεταφέρθηκαν με γερανό 15 οχήματα.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης κατελήφθησαν ανήλικος 13 ετών να οδηγεί όχημα και 2 οδηγοί ταξί να στερούνται ειδικής άδειας οδήγησης.

Ανάλογες δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτους ρυθμούς προκειμένου να αποτραπεί κάθε μορφής παράνομη δραστηριότητα στις περιοχές της Δυτικής Αττικής, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ.