Τo 14ο Motor Festival στην Αθήνα από 3 έως και 5 Μαΐου

Η No 1 γιορτή της μηχανοκίνησης στην Ελλάδα επιστρέφει στην Αθήνα ύστερα από δύο χρόνια απόλυτα επιτυχημένης περιήγησης στην περιφέρεια. Το Motor Festival, κοινώς η απόλυτη μηχανοκίνητη περιπέτεια, η οποία εκτοξεύτηκε την τελευταία διετία έχοντας δεκάδες χιλιάδες εκστασιασμένων θεατών σε καθ’ ένα από τα festival σε Ιωάννινα, Λάρισα, Τρίκαλα, Μέγαρα και Κόρινθο, γυρίζει στο ΟΑΚΑ το τριήμερο 3 έως και 5 Μαΐου για μια… εκρηκτική, θρυλική αναβίωση του πιο φανταστικού μηχανοκίνητου event που έχει υπάρξει.

Πιο επικό! Πιο θεαματικό! Πιο μεγάλο από ποτέ θα είναι το 14ο Motor Festival «The Mars Generations», όπως είναι η επωνυμία του, διότι τα shows μιας επίλεκτης ομάδας θεάματος επαγγελματιών οδηγών από κάθε σημείο της γης εγγυώνται ότι θα... κόψoυν την ανάσα και θα «απογειώσουν» και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη.

On & Off Road Arena

Οι λεπτομέρειες για το 14ο Motor Festival και τα ονόματα των Showmen οδηγών από Ελλάδα και εξωτερικό θα ανακοινώνονται σταδιακά μέχρι και την έναρξη του τριήμερουevent από τον διοργανωτή Μιχάλη Κοντιζά, που υπόσχεται ότι η μηχανοκίνητη αρένα του ΟΑΚΑ, ακριβώς δίπλα από την Έκθεση του Festival, θα πάρει… φωτιά!

Συγκεκριμένα η On & Off Road αρένα του ΟΑΚΑ θα περιλαμβάνει: 1) Arena Motocross, 2) Arena Off Road 4x4, 3) Arena Drag Show, 4) Arena Drift Show, 5) Arena Stunt & Extreme Stunt Show, 6) Arena Trial Show και 7) Kart & Mini moto

H Έκθεση του 14ου Motor Festival θα περιλαμβάνει: 1) Classic Generation: Εκατοντάδες Κλασικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες, 2) New Generation: Νέα μοντέλα αυτοκινήτων, φορτηγών και μοτοσυκλετών, 3) Space Generation: Εκθέτες που έχουν να κάνουν με τον χώρο της βελτίωσης, 4) Combat Accessories: Εκθέτες από τον χώρο αξεσουάρ, περιποίησης και ανταλλακτικών, 5) Aliens: Truck section & 4x4, 6) Astronauts: Service Park - τα αγωνιστικά, 7) Space station: Εκθέτες με Service, καύσιμα και λιπαντικά.

