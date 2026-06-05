19χρονος έτρεχε με 173 χλμ./ώρα στη Θεσσαλονίκη

Το όριο ταχύτητας στον συγκεκριμένο δρόμο ήταν 90 χλμ/ώρα.

Στη σύλληψη ενός 19χρονου που οδηγούσε με το πόδι βυθισμένο στο γκάζι προχώρησαν αστυνομικοί αργά το απόγευμα της Πέμπτης 4 Ιουνίου, στο πλαίσιο ειδικών δράσεων και στοχευμένων ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας στον νομό Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, ο 19χρονος κατελήφθη να οδηγεί επιβατικό αυτοκίνητο κινούμενος με ταχύτητα 173 χλμ/ ώρα στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Εδέσσης, υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των 90 χλμ/ώρα.

Επιπλέον, συνελήφθη και 36χρονος ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί φορτηγό όχημα στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Σερρών, στερούμενος άδειας ικανότητος οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο, λόγω παράβασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.