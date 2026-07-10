21χρονος παραβίασε τον μισό ΚΟΚ στη Θεσσαλονίκη

Όλα ξεκίνησαν όταν ο νεαρός δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικών στην περιοχή της Τούμπας.

Στις δαγκάνες της Ελληνικής Αστυνομίας πιάστηκε 21χρονος οδηγός δίκυκλου, ο οποίος… παραβίασε τον μισό ΚΟΚ, τις βραδινές ώρες της Πέμπτης 9 Ιουλίου.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., ο 21χρονος αρχικά δε συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικών στην περιοχή της Τούμπας, και οδηγώντας επικίνδυνα παραβίασε πινακίδα “STOP”, αναπτύσσοντας ταχύτητα και προβαίνοντας σε επικίνδυνους ελιγμούς.

Στη συνέχεια παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες, συνεχίζοντας με ταχύτητα και απότομους ελιγμούς. Τελικά συνελήφθη στην Περιφερειακή Οδό – Κόμβος Επταπυργίου.