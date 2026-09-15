24 συλλήψεις μετά από εξόρμηση της Τροχαίας – 130 οχήματα «έφυγαν» με γερανό

Πέντε από τους συλληφθέντες είχαν καταναλώσει αλκοόλ με ένδειξη άνω των 0,60 mg/l.

Ειδική εξόρμηση σε όλο το λεκανοπέδιο Αττικής πραγματοποίησε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής/ΓΑΔΑ σε όλο το λεκανοπέδιο Αττικής, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων, από τις πρώτες πρωινές ώρες της 7ης Σεπτεμβρίου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 14ης Σεπτεμβρίου 2026.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), καθώς και των Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α.

Κατά τη διάρκεια της εξόρμησης πραγματοποιήθηκαν συνολικά 38.098 έλεγχοι αλκοολομέτρησης, από τους οποίους προέκυψαν 205 παραβάσεις. Παράλληλα, συνελήφθησαν πέντε οδηγοί, οι οποίοι εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ, με ένδειξη άνω των 0,60 mg/l.

Επιπλέον, βεβαιώθηκαν 7.669 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α.

Ακόμα, ακινητοποιήθηκαν 936 οχήματα, εκ των οποίων 130 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 983 άδειες ικανότητας οδήγησης και 302 άδειες κυκλοφορίας.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν 10 οδηγοί χωρίς την απαιτούμενη άδεια ικανότητας οδήγησης, καθώς τους είχε αφαιρεθεί για προγενέστερες παραβάσεις.

Σημειώνεται ότι τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων ανέρχονται σε μόλις 0,54% επί του συνόλου.

Οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση, αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Έλεγχοι και σε σχολικά λεωφορεία

Εν τω μεταξύ, στοχευμένοι έλεγχοι σε σχολικά λεωφορεία πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς σε όλη τη χώρα.

Στο πλαίσιο αυτό ελέγχθηκαν 2.263 σχολικά λεωφορεία και βεβαιώθηκαν 457 παραβάσεις.

Συγκεκριμένα:

328 για ταχογράφο,

58 για μη τήρηση ωραρίου εργασίας,

10 για παραβίαση ορίου ταχύτητας,

9 για έλλειψη πυροσβεστήρα,

7 για μη χρήση ζωνών ασφαλείας,

2 για στέρηση δελτίου τεχνικού ελέγχου,

2 για φθαρμένα ελαστικά,

1 για έλλειψη φαρμακείου,

1 για μη αναγραφή ορίων ταχύτητας,

1 για στέρηση προβλεπόμενης άδειας οδήγησης,

1 για στέρηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας και

37 λοιπές παραβάσεις.