24ωρη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης το Σάββατο

Προβλέπεται επίσης η 24ωρη λειτουργία επιλεγμένων λεωφορειακών γραμμών της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διευκολυνθεί η ασφαλής μετακίνηση πολιτών.

Σε 24ωρη λειτουργία θα τεθεί το Μετρό Θεσσαλονίκης το προσεχές Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο της 20ης «Ευρωπαϊκής Νύχτας Χωρίς Ατυχήματα», την οποία διοργανώνει το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την οδική ασφάλεια και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στηρίζει την πρωτοβουλία, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο των δημόσιων συγκοινωνιών στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και στην προώθηση της υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς.

Η δράση εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια για ασφαλέστερες μετακινήσεις, με βασικό μήνυμα: «Αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί».

Σημειώνεται ότι προβλέπεται επίσης η 24ωρη λειτουργία επιλεγμένων λεωφορειακών γραμμών της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διευκολυνθεί η ασφαλής μετακίνηση πολιτών.